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Минздрав разработал инструкцию по захоронению умерших от коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 15:27
Минздрав разработал инструкцию по захоронению умерших от коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав рекомендует сократить ритуальные обряды при погребении

Министерство здравоохранения Украины разработало инструкцию по захоронению людей, которые умерли от коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает особых правил для захоронения умерших от коронавируса. При этом Минздрав призывает сократить ритуальные обряды при погребении, так как они являются главным риском передачи коронавируса из-за большого скопления людей.

"Мы разработали определенную инструкцию того, как это происходит. Сейчас эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт Минздрава, которая четко покажет всем на каждом этапе захоронения, чтобы не допустить возможного инфицирования. Первый риск при погребении имеют ритуальные обряды, поэтому там, где возможно большое скопления людей… Это те точки риска, которые нужно исключить и предотвратить", - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Украине официально подтверждены 73 случая коронавируса. При этом три случая стали летальными.

Также сообщалось, что Минздрав пересмотрит алгоритм проведения тестирования на коронавирус. Как отметил Виктор Ляшко, уже создана рабочая группа, которая пересматривает стандарт оказания медицинской помощи.

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