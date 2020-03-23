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Минздрав пересмотрит алгоритм проведения тестирования на коронавирус

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 13:41
Минздрав пересмотрит алгоритм проведения тестирования на коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав изменит алгоритм проведения тестирования на коронавирус

В Минздраве продолжат пересматривать алгоритм проведения тестирований на новый коронавирус Covid-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что в Минздраве создана рабочая группа, которая пересматривает стандарт оказания медицинской помощи.

"Мы сегодня будем пересматривать и алгоритм тестирования. Также пересматриваются и подходы к лечению, к оказанию медицинской помощи, к санитарной сортировке. Будут четко прописаны критерии, кто, и когда, и как должен быть госпитализирован или переведен в отделение интенсивной терапии", - заявил он.

Ранее в Минздраве заявили, что разработан новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины. Алгоритм реагирования на вспышку коронавируса разработан на примере других стран.

Также глава Минздрава Илья Емец заявил, что в Украине рассчитан худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сопоставим с ситуацией в Италии.

Напомним, в ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив.

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