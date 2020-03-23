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МОЗ розробив інструкцію по похованню померлих від коронавіруса

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 15:27
МОЗ розробив інструкцію по похованню померлих від коронавіруса
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ рекомендує скоротити ритуальні обряди при похованні

Міністерство охорони здоров'я України розробило інструкцію з поховання людей, які померли від коронавіруса COVID-19. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не дає особливих правил для поховання померлих від коронавіруса. При цьому МОЗ закликає скоротити ритуальні обряди при похованні, так як вони є головним ризиком передачі коронавірусу через велике скупчення людей.

"Ми розробили певну інструкцію того, як це відбувається. Зараз ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт Моз, яка чітко покаже всім на кожному етапі поховання, щоб не допустити можливого інфікування. Перший ризик при похованні мають ритуальні обряди, тому там, де можливе велике скупчення людей... Це ті точки ризику, які потрібно виключити і запобігти", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. При цьому три випадки стали летальними.

Також повідомлялося, що Моз перегляне алгоритм проведення тестування на коронавірус. Як зазначив Віктор Ляшко, вже створена робоча група, яка переглядає стандарт надання медичної допомоги.

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