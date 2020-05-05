Минздрав разработает госстандарты оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения разработает и утвердит государственные стандарты предоставления медицинской помощи в Украине. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас медицинская помощь пациентам предоставляется без использования таких стандартов.

"С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети. С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов, что сейчас вообще не существует. Мы оказываем медпомощь, не имея стандартов", - отметил Степанов.

Он пояснил, что на основе полученных данных Министерство разработает тарифы, по которым будет происходить финансирование медицинской отрасли в 2021 году.

"То есть тарифы, которые будут по-настоящему покрывать лечение украинцев от той или иной болезни", - добавил Степанов.

Ранее в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц. Изменениями предусмотрено, что все медучреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь, получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году.

В конце марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав изменил стандарты оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Обновленный стандарт имеет ряд дополнений относительно алгоритма обнаружения вируса у больного, алгоритма работы экстренной медицинской помощи и эпидемиологов, правил ухода за больным COVID-19 в домашних условиях и тому подобное.