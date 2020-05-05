МОЗ розробить держстандарти надання медичної допомоги

Міністерство охорони здоров’я розробить та затвердить державні стандарти надання медичної допомоги в Україні. Про це під час брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз медична допомога пацієнтам надається без таких стандартів.

"З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі. З 11 травня МОЗ починає розробку та затвердження державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців, що зараз взагалі не існує. Ми надаємо меддопомогу, не маючи стандартів", - зазначив Степанов.

Він пояснив, що на основі отриманих даних Міністерство розробить тарифи, за якими буде відбуватись фінансування медичної галузі у 2021 році.

"Тобто тарифи, які будуть по-справжньому покривати лікування українців від тієї чи іншої хвороби", - додав Степанов.

Раніше у МОЗ анонсували запровадження нової системи фінансування лікарень. Змінами передбачено, що всі медзаклади, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, отримають фінансування з держбюджету не менше ніж в 2019-му році.

У кінці березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я змінило стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

Оновлений стандарт має ряд додатків щодо алгоритму виявлення коронавірусу у хворого, алгоритму роботи екстренної медичної допомоги та епідеміологів, правил догляду за хворим на COVID-19 у домашніх умовах тощо.