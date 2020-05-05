Минздрав расширит список бесплатных услуг в рамках пересмотра медреформы

В рамках пересмотра медицинской реформы Министерство здравоохранения расширит перечень бесплатных услуг в больницах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.

Сообщается, что с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться пакеты медицинских услуг

"Это произойдет в рамках изменений в медицинской реформе, которые Минздрав проводит по поручению президента Владимира Зеленского. Главным закупщиком медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен", - говорится в сообщении.

Таким образом, государство берет на себя финансирование таких пакетов:

первичная медицинская помощь

четыре пакета для лечения COVID-19

экстренная медицинская помощь

острый инфаркт миокарда

острый мозговой инсульт в стационарных условиях

Фото: инфографика Минздрава

Напомним, вчера в ходе видеообращения президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.

Сегодня стало известно, что в рамках пересмотра все больницы будут профинансированы в объемах не менее 2019 года; с июля зарплаты медикам будут повышены; пройдет детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры; будут внедряться новые стандарты оказания медицинской помощи.