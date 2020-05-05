МОЗ розширить перелік безкоштовних послуг в рамках перегляду медреформи

В рамках перегляду медичної реформи Міністерство охорони здоров'я розширить перелік безкоштовних послуг в лікарнях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.

Повідомляється, що з 1 червня по Державній програмі медичних гарантій будуть додатково фінансуватися пакети медичних послуг

"Це відбудеться у рамках змін у медичній реформі, що МОЗ проводить за дорученням президента Володимира Зеленського. Головним закупником медпослуг в державі залишиться Національна служба здоров'я України, але пакет послуг буде розширено", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, держава бере на себе фінансування таких пакетів:

первинна медична допомога

чотири пакети для лікування COVID-19

екстрена медична допомога

гострий інфаркт міокарда

гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах



Фото: інфографіка МОЗ

Нагадаємо, вчора в ході відеозвернення президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути медичну реформу.

Сьогодні стало відомо, що в рамках перегляду всі лікарні будуть профінансовані в обсягах не менше 2019 року; з липня зарплати медикам буде підвищено; пройде детальна експертиза всієї медичної інфраструктури; будуть впроваджуватися нові стандарти надання медичної допомоги.