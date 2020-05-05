Экспертиза инфраструктуры и 11 млрд гривен на зарплаты: как Минздрав планирует модифицировать медреформу

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

С 2021 года будут работать новые медицинские тарифы

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как Минздрав планирует модифицировать медицинскую реформу. Об этом он написал в своем Telegram.

Глава министерства подчеркнул, что медреформа в ее нынешнем виде означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц.

"Если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, стремительному распространению таких болезней, как туберкулез. Доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению будет затруднен", - сказал Степанов.

В связи с этим по поручению президента Украины Владимира Зеленского министерство модифицирует нынешнюю реформу.

Среди основных изменений:

все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получают финансовый ресурс из государственного бюджета не меньше, чем в 2019 году

с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты (первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения COVID-19)

с 1 июля будет повышена заработная плата медикам (на это потребуется дополнительно 11 млрд грн)

с 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети

с 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.

Кроме того, с 2021 будут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.

Напомним, глава Минздрава анонсировал, что с 1 июня ведомство введет новую систему финансирования больниц.

Как писало РБК-Украина, глава государства Владимир Зеленский заявлял, что менять подход к медицинской реформе нужно после эпидемии коронавируса в Украине.