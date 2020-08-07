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Минздрав расширит критерии, которые определяют уровень опасности в регионе

Киев, Пятница 07 августа 2020 19:00
Минздрав расширит критерии, которые определяют уровень опасности в регионе
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Роман Калиниченко

Минздрав изменит подход при определении уровней опасности

Министерство здравоохранения расширит перечень показателей, которые будут определять уровень эпидемической опасности в регионе. Кроме того, планируется увеличить количество проверок на соблюдение карантина.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Сейчас эпидопасность в регионе определяют по четырем критериям.

"По нашему предложению, в связи с ухудшением ситуации, мы предложили расширить перечень критериев, изменить перечень критериев, которые будут использоваться для установления уровня опасности", - сказал Степанов.

В частности, предлагается ввести критерий количества активных больных за последние 7 дней.

"Мы будем четко видеть, как меняется ситуация либо в районе, либо городе", - пояснил Степанов.

Также предлагается увеличить показатель тестирования на коронавирус.

"Сегодня это 24 на 100 тысяч населения, предложим, чтобы был 32 на 100 тысяч. Для нас важно максимально выявлять больных, владеть реальной статистикой", - рассказал Степанов.

Кроме того Минздрав будет настаивать, чтобы более тщательно проводились проверки соблюдения карантинных правил.

"Иначе этот рост будет очень стремительным", - отметил глава Минздрава.

Напомним, сегодня в Украине зарегистрировали самое большое с начала пандемии количество заболевших коронавирусом.

Сегодня также Кабмин обновил список карантинных зон: в "красную" попали Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

Луцк и Тернополь, которые находились в "красной" зоне всю прошлую неделю, изменят статус с завтрашнего дня.

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