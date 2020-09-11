Минздрав может пустить болельщиков на еврокубки и матчи сборной Украины

Фото: футбол в Украине проходит преимущественно без зрителей (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения Украины может пустить болельщиков на еврокубковые матчи и игры сборной Украины по футболу. Но соответствующее решение еще должно быть согласовано на уровне УЕФА - Союза европейских футбольных ассоциаций.

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, за последние полтора месяца удалось вернуть болельщиков на матчи Премьер-лиги, Первой и Второй лиги в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. А для того, чтобы со зрителями прошли матчи сборной и украинских клубов в еврокубках нужно отдельное решение Минздрава.

"После длительных консультаций мы направили соответствующий запрос и получили положительный ответ от министра Максима Степанова", - отметил Павелко.

Он подчеркнул, что многое зависит от результата тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября. В случае успешного его проведения УЕФА может согласовать с национальными ассоциациями допуск болельщиков на матчи еврокубков и сборных.

"При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти", - добавил Павелко.

Отметим, на сегодня пять украинских клубов - "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос" - готовятся к первым еврокубковым играм. Кроме того, сборная Украины 10 и 13 октября сыграет два матча против Германии и Испании на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Напомним, в августе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что возвращение болельщиков на стадионы во время пандемии приведет к катастрофе.

Отметим, сезон чемпионата Украины начался без болельщиков на стадионах.