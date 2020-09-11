МОЗ може пустити вболівальників на єврокубки та матчі збірної України

Фото: футбол в Україні проходить переважно без глядачів (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України може пустити вболівальників на єврокубкові матчі та ігри збірної України з футболу. Але відповідне рішення ще має бути погоджено на рівні УЄФА - Союзу європейських футбольних асоціацій.

Про це у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

За його словами, за останні півтора місяці вдалося повернути вболівальників на матчі Прем'єр-ліги, Першої та Другої ліги в тих регіонах, де це дозволяє епідеміологічна ситуація. А для того, щоб з глядачами пройшли матчі збірної та українських клубів у єврокубках треба окреме рішення МОЗ.

"Після тривалих консультацій ми направили відповідний запит і отримали позитивну відповідь від міністра Максима Степанова", - зазначив Павелко.

Він підкреслив, що багато що залежить від результату тестового матчу з глядачами за Суперкубок УЄФА в Будапешті 24 вересня. У разі успішного його проведення УЄФА може погодити з національними асоціаціями допуск вболівальників на матчі єврокубків і збірних.

"За умови, що в країні це дозволяє епідеміологічна ситуація і є відповідне рішення органів влади", - додав Павелко.

Зазначимо, на сьогодні п'ять українських клубів - "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Десна" і "Колос" - готуються до перших єврокубкових ігор. Крім того, збірна України 10 та 13 жовтня зіграє два матчі проти Німеччини та Іспанії на НСК "Олімпійський" у Києві.

Нагадаємо, в серпні у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що повернення вболівальників на стадіони під час пандемії призведе до катастрофи.

Зазначимо, сезон чемпіонату України розпочався без вболівальників на стадіонах.