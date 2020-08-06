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Возвращение болельщиков на стадионы может превратиться в катастрофу, - ВОЗ

Женева, Четверг 06 августа 2020 10:00
Возвращение болельщиков на стадионы может превратиться в катастрофу, - ВОЗ
Фото: стадион (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине разрешили болельщикам заполнять четверть мест на трибунах

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что возвращение болельщиков на трибуны приведет к вспышке коронавируса. Это не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы.

Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Sportbusiness.

Отметим, в Украине разрешили болельщикам заполнять четверть мест на трибунах во время матчей чемпионата страны.

"Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вдавите все это в четыре-пятичасовой мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте к месту проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может иметь катастрофические последствия", - сказал Райан.

Напомним, в Украине начнут постепенно привлекать зрителей на футбольные матчи, но с соблюдением определенных требований карантина, требования, в частности, будут касаться заполнения секторов.

Возвращение зрителей на футбольные матчи в Украинской ассоциации футбола ожидали еще в июне.

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