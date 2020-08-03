Минздрав проверяет возможную закупку некачественных тестов на COVID-19 в Херсоне

Министерство здравоохранения отправило в Херсон специальную комиссию для проверки информации о закупке некачественных тест-систем для коронавируса областным лабораторным центром. В состав комиссии вошел исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

"В течение дня Игорь Кузин в составе специальной комиссии работать над проверкой информации СБУ о якобы некачественных тест-системах для диагностики COVID-19, закупленных областным лабораторным центром", - говорится в сообщении.

Детали визита комиссии будут представлены завтра, 4 августа.

Отметим, по состоянию на 3 августа в Херсонской области зафиксирован один из лучших показателей по количеству заболевших коронавирусом. В области подтверждено лишь 230 случаев. Меньше только в Луганской области - 128. Всего в стране выявлено более 73 тысяч заболеваний COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины сообщила, что Херсонский лабораторный центр приобрел некачественные тесты на коронавирус, чем нанес ущерб государству в размере 2 млн гривен.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что почти четверть тестов на коронавирус могут показывать ложный результат.