МОЗ перевіряє можливу закупівлю неякісних тестів на COVID-19 в Херсоні

Міністерство охорони здоров'я направило в Херсон спеціальну комісію для перевірки інформації про закупівлю неякісних тест-систем для коронавірусу обласним лабораторним центром. До складу комісії увійшов виконуючий обов'язки генерального директора "Центру громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузин.

Про це повідомили у прес-службі Херсонської облдержадміністрації.

"Протягом дня Ігор Кузин у складі спеціальної комісії працювати над перевіркою інформації СБУ про нібито неякісних тест-системи для діагностики COVID-19, закуплених обласним лабораторним центром", - йдеться в повідомленні.

Деталі візиту комісії будуть представлені завтра, 4 серпня.

Зазначимо, станом на 3 серпня в Херсонській області зафіксовано один з кращих показників за кількістю хворих коронавірусом. В області підтверджено лише 230 випадків. Менше тільки в Луганській області - 128. Всього в країні виявлено понад 73 тисяч захворювань COVID-19.

Нагадаємо, минулого тижня Служба безпеки України повідомила, що Херсонський лабораторний центр придбав неякісні тести на коронавірус, чим завдав збитків державі у розмірі 2 млн гривень.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що майже чверть тестів на коронавірус можуть показувати помилковий результат.