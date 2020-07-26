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Почти четверть тестов на COVID-19 могут быть ложноотрицательными, - Минздрав

Украина, Воскресенье 26 июля 2020 16:23
Почти четверть тестов на COVID-19 могут быть ложноотрицательными, - Минздрав
Фото: тест на коронавирус (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

На достоверность результата влияет ряд факторов

Около четвертой части ПЦР-тестов на коронавирус могут показывать ложноотрицательные результат. На достоверность результата исследования может влиять ряд факторов.

Об этом сообщил министр здравоохранения'я Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, результат исследования на COVID-19 может быть ложноотрицательным, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта.

Также на достоверность влияет соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

"По разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными", - заявил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 900 новых случаев коронавирусной инфекции; выздоровели от COVID-19 за сутки всего 310 пациентов.

Кроме того, заразились коронавирусом в общем свыше 16 млн жителей планеты; излечились от инфекции уже около 10 млн человек.

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