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Минздрав призывает доверять только их информации о зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 09:44
Минздрав призывает доверять только их информации о зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Окончательные и достоверные данные о подтвержденных случаях COVID-19 обнародуются каждое утро в 10:00

Сообщение о результатах диагностирования с любых других источников, в том числе и от представителей органов местного самоуправления, до момента поступления официального подтверждения заражения коронавирусом не могут быть верифицированы Минздравом Украины и ЦОЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, данные о числе зараженных публикуют в на страницах Минздрава в 10:00.

"Окончательные и достоверные данные о подтвержденных случаях COVID-19 публикуются каждое утро в 10:00 на единых официальных источниках - каналах коммуникации Минздрава Украины и ЦОЗ", - уточнили в Минздраве.

Вчора сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины проверяет информацию о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

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