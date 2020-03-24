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МОЗ закликає довіряти тільки їхній інформації про заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 09:44
МОЗ закликає довіряти тільки їхній інформації про заражених коронавірусом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00

Повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, до моменту надходження офіційного підтвердження зараження коронавірусом не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, дані про кількість заражених публікують на сторінках МОЗ о 10:00.

"Остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків COVID-19 оприлюднюються щоранку о 10:00 на єдиних офіційних джерелах - каналах комунікації МОЗ України та ЦГЗ", - уточнили в МОЗ.

Вчора повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я України перевіряє інформацію про 10 нових випадків зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Пізніше введення режиму надзвичайної ситуації схвалили у Львівській області. Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.

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