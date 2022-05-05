Минздрав призвал мир сократить экспорт лекарств в Россию

Министерство здравоохранения Украины настояло на том, чтобы мировые фармацевтические компании начали сокращать ассортимент поставляемых в РФ лекарств, ведь таким образом они косвенно финансируют армию оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения Александра Комариды .

"Несмотря на то, что доходы от продажи лекарств, полученные производителями в России, могут тратиться как гуманитарная помощь для Украины, косвенные поступления от работы в РФ - налоги, доходы аптек, идущие на зарплаты работникам - поступают в бюджет страны-агрессора", - заявил чиновник.

Как объяснил Комарида, международные фармбизнесы многое инвестируют в победу Украины. Но у них в руках еще более мощный инструмент, поэтому Минздрав настаивает на сокращении присутствия генерических препаратов производства международных фармацевтических компаний в торговых сетях РФ.