МОЗ закликало світ скоротити експорт ліків до Росії

Міністерство охорони здоров’я України наполягло на тому, щоб світові фармацевтичні компанії почали скорочувати асортимент ліків, які постачаються в РФ, адже таким чином вони опосередковано фінансують армію окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди .

“Не дивлячись на те, що прибутки від продажу ліків, отримані виробниками у Росії, можуть витрачатися як гуманітарна допомога для України, непрямі надходження від роботи в РФ - податки, доходи аптек, що йдуть на зарплати працівникам - надходять у бюджет країни-агресора”, - заявив високопосадовець.

Як пояснив Комаріда, міжнародні фармбізнеси багато інвестують у перемогу України. Але у них в руках є ще більш потужний інструмент, тому МОЗ наполягає на скороченні присутності генеричних препаратів виробництва міжнародних фармацевтичних компаній у торгових мережах РФ.