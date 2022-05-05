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Минздрав призвал мир сократить экспорт лекарств в Россию

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Киев, Четверг 05 мая 2022 16:28
Минздрав призвал мир сократить экспорт лекарств в Россию Фото: Минздрав призвал мир сократить экспорт лекарств в Россию (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины настояло на том, чтобы мировые фармацевтические компании начали сокращать ассортимент поставляемых в РФ лекарств, ведь таким образом они косвенно финансируют армию оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения Александра Комариды.

"Несмотря на то, что доходы от продажи лекарств, полученные производителями в России, могут тратиться как гуманитарная помощь для Украины, косвенные поступления от работы в РФ - налоги, доходы аптек, идущие на зарплаты работникам - поступают в бюджет страны-агрессора", - заявил чиновник.

Как объяснил Комарида, международные фармбизнесы многое инвестируют в победу Украины. Но у них в руках еще более мощный инструмент, поэтому Минздрав настаивает на сокращении присутствия генерических препаратов производства международных фармацевтических компаний в торговых сетях РФ.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией. Глава ведомства отметил, что российские кафиры терроризируют мирное население и медиков.

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