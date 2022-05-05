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МОЗ закликало світ скоротити експорт ліків до Росії

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Київ, Четвер 05 травня 2022 16:28
МОЗ закликало світ скоротити експорт ліків до Росії Фото: МОЗ закликало світ скоротити експорт ліків до Росії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров’я України наполягло на тому, щоб світові фармацевтичні компанії почали скорочувати асортимент ліків, які постачаються в РФ, адже таким чином вони опосередковано фінансують армію окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди.

“Не дивлячись на те, що прибутки від продажу ліків, отримані виробниками у Росії, можуть витрачатися як гуманітарна допомога для України, непрямі надходження від роботи в РФ - податки, доходи аптек, що йдуть на зарплати працівникам - надходять у бюджет країни-агресора”, - заявив високопосадовець.

Як пояснив Комаріда, міжнародні фармбізнеси багато інвестують у перемогу України. Але у них в руках є ще більш потужний інструмент, тому МОЗ наполягає на скороченні присутності генеричних препаратів виробництва міжнародних фармацевтичних компаній у торгових мережах РФ.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) припинити співпрацю з Росією. Глава відомства зазначив, що російські окупанти тероризують мирне населення і медиків.

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