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Минздрав пригрозил лабораториям лишением лицензий за сокрытие коронавируса

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 17:42
Минздрав пригрозил лабораториям лишением лицензий за сокрытие коронавируса
Иллюстративное фото (pexels com)

Частные клиники будут лишать лицензий

Министерство здравоохранения будет лишать лицензий частные лаборатории за сокрытие случаев коронавируса в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, в Минздраве предостерегли частные лаборатории от сокрытия случаев коронавируса. Лаборатории, которые будут скрывать подтвержденные случаи COVID-19, будут лишены лицензии.

"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что столичный частный медицинский центр не сообщил Минздрав и Центр общественного здоровья об обнаружении коронавируса у 50-летнего киевлянина.

После этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пригрозил лишать лицензий лаборатории за нарушение алгоритмов тестирования на коронавируса. Также Минздрав планирует обращаться в компетентные органы по поводу подобных нарушений.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Болезнь диагностировали у пациентов из Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Житомирской областей, а также Киева, Львова и Житомира.

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