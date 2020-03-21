МОЗ пригрозив лабораторіям позбавленням ліцензій за приховання коронавірусу

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Приватні клініки позбавлятимуть ліцензій

Міністерство охорони здоров'я позбавлятиме ліцензій приватні лабораторії за приховання випадків коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Так, у МОЗ застерегли приватні лабораторії від приховання випадків коронавірусу. Лабораторії, які приховуватимуть підтверджені випадки COVID-19, будуть позбавлені ліцензії.

"Є вимога до приватних лабораторій передавати перші п'ять позитивних і 10 негативних зразків в національну лабораторію для підтвердження. Зараз вони зобов'язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столичний приватний медичний центр не повідомив МОЗ та Центр громадського здоров'я про виявлення коронавірусу у 50-річного киянина.

Після цього головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пригрозив позбавляти лабораторії ліцензій за порушення алгоритмів тестування на коронавірус. Також МОЗ планує звертатися до компетентних органів з приводу подібних порушень.

Як писало РБК-Україна, станом на 21 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження коронавірусом. Хворобу діагностували у пацієнтів з Дніпропетровської, Харківської, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської та Житомирської областей, а також Києва, Львова та Житомира.