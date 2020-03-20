Лаборатории, нарушающие нормы тестирования на коронавирус, будут лишать лицензий

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В национальную лабораторию должны передаваться 5 положительных и 10 отрицательных образцов

Министерство здравоохранения будет лишать лицензии лаборатории, которые нарушают алгоритм тестирования на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, врач прокомментировал случай обнаружения коронавируса в частной больнице.

"Минздрав направил еще раз письмо-разъяснение о порядке проведения тестирования на коронавирус. Четко указано, как и частным лабораториям надо предоставлять экстренное сообщение, чтобы нигде не было задержки... К частным лабораторий есть определенное требование, они должны первые 5 положительных образцов и 10 негативных образцов передать в национальную лабораторию. Они в дальнейшем будут обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения норм Минздрав будет инициировать отзыв лицензий на медицинскую практику, а также будет обращаться в компетентные органы", - заявил Ляшко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве ожидают увеличение роста исследований на заболевания коронавирусом. Такие выводы сделали в Минздраве исходя из эпидемиологической ситуации на территории Украины и за пределами государства.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев коронавируса. Из них три стали летальными.