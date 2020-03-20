ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лаборатории, нарушающие нормы тестирования на коронавирус, будут лишать лицензий

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 13:51
Лаборатории, нарушающие нормы тестирования на коронавирус, будут лишать лицензий
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В национальную лабораторию должны передаваться 5 положительных и 10 отрицательных образцов

Министерство здравоохранения будет лишать лицензии лаборатории, которые нарушают алгоритм тестирования на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, врач прокомментировал случай обнаружения коронавируса в частной больнице.

"Минздрав направил еще раз письмо-разъяснение о порядке проведения тестирования на коронавирус. Четко указано, как и частным лабораториям надо предоставлять экстренное сообщение, чтобы нигде не было задержки... К частным лабораторий есть определенное требование, они должны первые 5 положительных образцов и 10 негативных образцов передать в национальную лабораторию. Они в дальнейшем будут обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения норм Минздрав будет инициировать отзыв лицензий на медицинскую практику, а также будет обращаться в компетентные органы", - заявил Ляшко.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве ожидают увеличение роста исследований на заболевания коронавирусом. Такие выводы сделали в Минздраве исходя из эпидемиологической ситуации на территории Украины и за пределами государства.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев коронавируса. Из них три стали летальными.

Коронавирус в Житомирской области: госпитализировали еще двух людей Кабмин сегодня соберется на заседание: что рассмотрит
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинылицензиялабораторииКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь