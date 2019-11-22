Минздрав планирует запустить в Украине систему трансплантации в 2020

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Среди первоочередных задач - внедрение в практику Единой госсистемы трансплантации

Министерство здравоохранения планирует запустить систему трансплантации в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что одним из ключевых направлений работы Минздрава в следующем году станет запуск системы трансплантации.

Подчеркивается, что среди первоочередных задач этого направления - создание соответствующей нормативно-правовой базы до конца текущего года, которая разблокирует возможность построения системы; внедрение в практику Единой государственной информационной системы трансплантации, где донор и реципиент смогут находить друг друга.

Также предусматривается продвижение профессии трансплант-координаторов, обучение которых уже началось; запуск "перекрестного донорства", когда идет обмен органами между живыми донорами, которые не являются родными, и возможность при жизни дать согласие на донорство после смерти.

Кроме того, в приоритетах Минздрава на 2020 год - привлечение инвестиций в систему здравоохранения.

Напомним, в Раде ранее объясняли, что в Украине до сих пор не заработал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку" из-за неготовности подзаконной нормативно-правовой базы.

Как писало РБК-Украина ранее, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что ежегодно в Украине нуждаются в трансплантации органов по жизненным показаниям до 5 тысяч человек.

Подчеркнем, в марте 2019-го пятый президент Украины Петр Порошенко одобрил законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Так, в мае 2018 года Верховная рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора.