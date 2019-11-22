ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав планирует запустить в Украине систему трансплантации в 2020

Новости » Общество     22.11.2019 - 18:19
Минздрав планирует запустить в Украине систему трансплантации в 2020
Иллюстративное фото (enteratedealgo.es)

Среди первоочередных задач - внедрение в практику Единой госсистемы трансплантации

Министерство здравоохранения планирует запустить систему трансплантации в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что одним из ключевых направлений работы Минздрава в следующем году станет запуск системы трансплантации.

Подчеркивается, что среди первоочередных задач этого направления - создание соответствующей нормативно-правовой базы до конца текущего года, которая разблокирует возможность построения системы; внедрение в практику Единой государственной информационной системы трансплантации, где донор и реципиент смогут находить друг друга.

Также предусматривается продвижение профессии трансплант-координаторов, обучение которых уже началось; запуск "перекрестного донорства", когда идет обмен органами между живыми донорами, которые не являются родными, и возможность при жизни дать согласие на донорство после смерти.

Кроме того, в приоритетах Минздрава на 2020 год - привлечение инвестиций в систему здравоохранения.

Напомним, в Раде ранее объясняли, что в Украине до сих пор не заработал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку" из-за неготовности подзаконной нормативно-правовой базы.

Как писало РБК-Украина ранее, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что ежегодно в Украине нуждаются в трансплантации органов по жизненным показаниям до 5 тысяч человек.

Подчеркнем, в марте 2019-го пятый президент Украины Петр Порошенко одобрил законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Так, в мае 2018 года Верховная рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора.

Минздрав назвал дату запуска программы медицинских гарантий для украинцев Минздрав нарабатывает закон об обязательном страховании ответственности врача
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинытрансплантация органов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь