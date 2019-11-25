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МОЗ планує затвердити новий порядок епідеміологічного нагляду

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 14:02
МОЗ планує затвердити новий порядок епідеміологічного нагляду
Фото: МОЗ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Планується запустити електронну систему

Міністерство охорони здоров'я України планує затвердити новий порядок епідеміологічного нагляду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Вказано, що МОЗ планує затвердити новий порядок та ввести облік інфекційних хвороб для боротьби з антибіотикорезистентністю.

"Запуск електронної системи дозволить відслідковувати дані про кількість призначень та споживання зареєстрованих в Україні протимікробних лікарських засобів. Електронний рецепт вирішить питання неконтрольованого використання препаратів", - сказано у повідомленні.

Також міністерство продовжує впроваджувати принцип "Єдине здоров'я". Таким чином МОЗ, окрім контролю використання антибіотиків у медицині, об'єднує зусилля для контролю обігу антибіотиків у ветеринарії.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує запустити систему трансплантації в 2020 році.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що в у відомстві напрацьовують законопроект про обов'язкове страхування відповідальності лікаря. За її словами, це той інструмент, який захищає лікаря від необґрунтованих звинувачень та надає пацієнтам можливість бути захищеними.

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