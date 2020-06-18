МОЗ оцінив ймовірність повернення країни до жорсткого карантину

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Громадяни повинні дотримуватися рекомендації МОЗ

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що потрібно робити, щоб уникнути повернення до жорсткого карантину. Громадяни повинні дотримуватися рекомендації Міністерства охорони здоров'я про соціальне дистанціювання, маски і чисті руки.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Відкладений ефект: чи посилять в Україні карантин через спалах коронавірусу".

Санлікар вважає, що повернення жорсткого карантину, напевно, не хоче ніхто: ні громадяни, ні підприємці, ні влада.

"Але якщо ми не будемо дотримуватися санітарних норм і виконувати рекомендації МОЗ про соціальне дистанціювання, маски і чисті руки, може виникнути проблема. Тому краще виконувати ці норми і забути про жорсткий карантин, що можуть ввести в разі стрімкого зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав продовження дії адаптивного карантину в Україні до 31 липня.

РБК-Україна писало, що вчора було встановлено два антирекорди: по кількості нових хворих і кількості померлих від COVID-19.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Уляна Безпалько