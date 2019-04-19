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Минздрав отправит в регионы первую партию вакцин против бешенства

Новости » Медицина    19.04.2019 - 21:51
Минздрав отправит в регионы первую партию вакцин против бешенства
Иллюстративное фото (pixabay.com/Myriams-Fotos)

Первые вакцины поступят в Львовскую и Тернопольскую области

Министерство здравоохранения (Минздрав) направит в регионы первую партию из 15 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что Украина закупила более 93 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства.

"Первая партия - 15 тысяч доз - уже прибыла на склад и готовятся к отправке в регионы", - говорится в сообщении.

Первыми вакцины для профилактики бешенства получат Львовская и Тернопольская области - 956 и 375 доз соответственно.

С начала следующей недели антирабические вакцины отправят во все области страны согласно распределению по приказу Минздрава от 17 апреля.

РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области введут чрезвычайные меры для повышения уровня охвата прививками против кори среди детей в течение ближайших месяцев.

Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья Украины подписало приказы о распределении вакцины против полиомиелита, кори, паротита и краснухи - в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения.

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