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МОЗ відправить у регіони першу партію вакцин проти сказу

Новини » Медицина    19.04.2019 - 21:51
МОЗ відправить у регіони першу партію вакцин проти сказу
Ілюстративне фото (pixabay.com/Myriams-Fotos)

Перші вакцини поступлять в Львівську та Тернопільську області

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) направить у регіони першу партію із 15 тис. доз вакцин для профілактики сказу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ

Зазначається, що Україна закупила понад 93 тис. доз вакцин для профілактики сказу.

"Перша партія - 15 тисяч доз - вже прибула на склад і готується до відправлення в регіони", - йдеться в повідомленні. 

Першими вакцини для профілактики сказу отримають Львівська і Тернопільська області - 956 і 375 доз відповідно.

З початку наступного тижня антирабічні вакцини відправлять в усі області країни відповідно до розподілу за наказом МОЗ від 17 квітня. 

РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області запровадять надзвичайні заходи для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору серед дітей протягом найближчих місяців.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України підписало накази про розподіл вакцини проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи - найближчим часом вони будуть доставлені в медичні установи.

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