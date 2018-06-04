Минздрав отправил в регионы препараты для пациентов, перенесших трансплантацию

Всего в регионы направлено лекарства, закупленные по четырем государственным программам

Министерство здравоохранения (Минздрав) отправило в регионы отправлено ряд препаратов, закупленных за государственные средства. Среди медикаментов, в частности, препараты для пациентов, которые перенесли трансплантацию, говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что в целом направлено лекарства, закупленные по четырем государственным программам. В ближайшее время эти лекарственные средства будут доступны в больницах.

Программа "Больные в до - и послеоперационный период трансплантации"

Мофетила микофенолат - 1442 упаковки

Еверолимус - 72 блистера

Базиликсимаб - 18 упаковок

Иммуноглобулин против тимоцитов кроличий - 386 упаковки

Программа "Новорожденные больные на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз"

Тест-набор для скрининга на врожденный гипотиреоз - 48 комплектов

Тест-набор для скрининга на фенилкетонурию - 140 комплектов

Программа "Противотуберкулезные препараты (средства бюджета 2015г)"

Рифабутин 150 - 325 упаковок

Программа "Иммунобиологические препараты (вакцины)"

Инактивированная жидкая вакцина для профилактики полиомиелита - 40 000 флаконов

Как отмечает Минздрав, лекарства закупают в рамках выделенного бюджета, который ежегодно принимает Верховная рада. Государственный бюджет, выделенный на закупку лекарств на национальном уровне, позволяет покрывать в среднем 45% от всего объема потребности.

"Если лекарство есть в наличии, а в больницу по каким-либо причинам отказывают в их бесплатной выдачи, необходимо написать заявление на имя'я главного врача медицинского учреждения или на местное управление/департамент здравоохранения, указав диагноз по результатам анализов или диагностики, что подтверждает диагноз, и необходимый препарат", - сообщили в Минздрав.

Напомним, ранее в регионы отправлено ряд препаратов по программе государственных закупок "Взрослая онкология" .