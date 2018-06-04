МОЗ відправило у регіони препарати для пацієнтів, які перенесли трансплантацію

Загалом у регіони направлено ліки, закуплені за чотирма державними програмами

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) відправило у регіони відправлено низку препаратів, закуплених за державні кошти. Серед медикаментів, зокрема, препарати для пацієнтів, які перенесли трансплантацію, йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначається, що загалом направлено ліки, закуплені за чотирма державними програмами. Найближчим часом ці лікарські засоби будуть доступні у лікарнях.

Програма "Хворі в до- та післяопераційний період трансплантації"

Мофетила мікофенолат - 1442 упаковки

Еверолімус - 72 блістери

Базиліксимаб - 18 упаковок

Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий - 386 упаковки

Програма "Новонароджені хворі на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз"

Тест-набір для скринінгу на вроджений гіпотиреоз - 48 комплектів

Тест-набір для скринінгу на фенілкетонурію - 140 комплектів

Програма "Протитуберкульозні препарати (кошти бюджету 2015р.)"

Рифабутин 150 - 325 упаковок

Програма "Імунобіологічні препарати (вакцини)"

Інактивована рідка вакцина для профілактики поліомієліту - 40 000 флаконів

Як зазначає МОЗ, ліки закуповують у межах виділеного бюджету, котрий щорічно приймає Верховна рада. Державний бюджет, виділений на закупівлю ліків на національному рівні, дозволяє покривати в середньому 45% від усього обсягу потреби.

"Якщо ліки є в наявності, а в лікарні з якихось причин відмовляють у їх безоплатній видачі, необхідно написати заяву на ім'я головного лікаря медичного закладу або на місцеве управління/департамент охорони здоров'я, вказавши діагноз із результатами аналізів або діагностики, що підтверджує діагноз, та необхідний препарат", - повідомили МОЗ.

Нагадаємо, раніше у регіони відправлено низку препаратів за програмою державних закупівель "Доросла онкологія" .