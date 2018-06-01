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МОЗ відправило у регіони ліки за програмою "Доросла онкологія"

НовиниМедицина    01.06.2018 - 14:58
Фото: МОЗ (РБК-Україна)
Фото: МОЗ (РБК-Україна)

Найближчим часом препарати будуть доступні у лікарнях

За програмою державних закупівель "Доросла онкологія" у регіони відправлено низку препаратів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, програмою передбачено розподіл ліків: Карбоплатин - 1 190 упаковок; Оксаліплатин - 2 484 флаконів; Вінорельбін - 912 флаконів; Доксорубіцин - 13 182 флаконів; Цисплатин 1 мг/мл - 8 077 флаконів; Цисплатин 0,5мг/мл - 7 678 флаконів; Гозерелін - 1 278 упаковок; Доцетаксел - 1 945 упаковок; Оксаліплатин - 2 484 флакони; Паклітаксел - 1 184 флакони; Флуороурацил - 41 576 флаконів; Гемцитабін - 2 955 флаконів; Філграстим - 448 упаковок.

Повідомляється, що найближчим часом препарати будуть доступні у лікарнях.

Як зазначається, Міністерство охорони здоров'я закуповує ліки у межах виділеного бюджету, котрий щорічно приймає Верховна Рада України (у 2016 році - 3,4 млрд грн, у 2017 році -  5,9 млрд грн, у 2018 році - 5,9 млрд грн).

За даними МОЗ, державний бюджет, виділений на закупівлю ліків на національному рівні, дозволяє покривати в середньому 45% від усього обсягу потреби.

Як повідомляється, закупівлі ліків через міжнародні організації дозволяють домовлятись про спеціальні низькі ціни для України, і завдяки цьому збільшувати обсяги закуплених ліків. 

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я підготувало законопроект, яким передбачається скасувати видачу спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, лекарства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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