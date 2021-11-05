Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев

Министерство здравоохранения сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Таким образом выполнит указ президента за 2020 год.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам министра, уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".

"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей - скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", - отметил Ляшко.