Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев

Министерство здравоохранения сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Таким образом выполнит указ президента за 2020 год.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По словам министра, уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".
"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей - скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", - отметил Ляшко.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для граждан медпомощи, которая предоставляется клинической больницей "Феофания".
В частности, РБК-Украина также писало о том, что с 10 сентября "Феофания" начала принимать больных коронавирусом пациентов.