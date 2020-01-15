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Зеленский разрешил лечение украинцев в "Феофании"

Новости » Политика     15.01.2020 - 01:44
Зеленский разрешил лечение украинцев в "Феофании"

Кабмин и Госуправление делами должны принять меры для обеспечения лечения украинцев в "Феофании"

Президент Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

В соответствии с указом Кабинет министров и Государственное управление делами должны "в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 13 января Зеленский одобрил законопроект №2428 о льготном периоде для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия. Льготный период продлится до 31 декабря 2020 года.

Также сообщалось, что с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий для населения. Как заявляют в правительстве, программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи, а именно первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Как писало РБК-Украина ранее, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая назвала шаги продолжения медреформы в 2020 году. По ее словам, на получение медицинской помощи через контракты с медучреждениями будут направлены 72 миллиарда гривен.

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