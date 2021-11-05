МОЗ відкриє лікарню "Феофанію" для всіх українців

Міністерство охорони здоров’я зробить лікарню "Феофанію" доступною для усіх українців. Таким чином виконає указ президента за 2020 рік.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Цим ми виконаємо указ президента від 2020 року. Із січня наступного року "Феофанія" зайде на пріоритетні пакети програми медичних гарантій. Туди також госпіталізуватимуть простих людей - швидка допомога, пацієнтів з інфарктами, інсультами тощо", - заявив Ляшко.

За словами міністра, вже з січня наступного року, до "Феофанії" госпіталізуватимуть "простих людей".

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Зеленський підписав указ про забезпечення доступності для громадян меддопомоги, яка надається клінічною лікарнею "Феофанія".

Зокрема, РБК-Україна також писало про те, що з 10 вересня "Феофанія" почала приймати хворих на коронавірус пацієнтів.