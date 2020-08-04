ru
ua

Минздрав объяснил, как область может выйти из красной зоны карантина

Автор: Анастасия Рокитна

Положительная динамика течения коронавирусной инфекции зависит от каждого жителя региона

Украину поделили на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную. В Минздраве объяснили, как область может выйти из красной зоны.

Самые читаемые новости

Об этом заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на сейчас, действуют такие национальные показатели:

  1. заполненность коек,
  2. уровень тестирования,
  3. процент положительных тестов от всех проведенных тестирований,
  4. показатель динамики роста числа случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.

"Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область соответствует требованиям национальных показателей. Для того, чтобы область придерживалась этих показателей, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина", - заявил он.

Напомним, в Украине второй день действуют новые правила адаптивного карантина, страна разделена на цветные зоны в зависимости от эпидситуации.

Однако, местные власти отказывают выполнять решение центральной власти, в частности Львов отказался ужесточать карантин.

Ранее также сообщалось, что в Луцке не будут вводить жесткий карантин.

Прогноз погоды
► Законопроекты экологичного комитета ВР могут использовать для шантажа, - Магомедов ► Умер командир батальона Украинской добровольческой армии
Читать все новости