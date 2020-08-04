Минздрав объяснил, как область может выйти из красной зоны карантина

Украину поделили на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную. В Минздраве объяснили, как область может выйти из красной зоны.

Об этом заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на сейчас, действуют такие национальные показатели:

заполненность коек, уровень тестирования, процент положительных тестов от всех проведенных тестирований, показатель динамики роста числа случаев коронавирусной болезни за последние 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.

"Из красной зоны можно выйти, если три дня подряд область соответствует требованиям национальных показателей. Для того, чтобы область придерживалась этих показателей, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина", - заявил он.

Напомним, в Украине второй день действуют новые правила адаптивного карантина, страна разделена на цветные зоны в зависимости от эпидситуации.

Однако, местные власти отказывают выполнять решение центральной власти, в частности Львов отказался ужесточать карантин.

Ранее также сообщалось, что в Луцке не будут вводить жесткий карантин.