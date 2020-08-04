МОЗ пояснив, як область може вийти з червоної зони карантину

Україну поділили на чотири зони карантину - зелену, жовту, помаранчеву і червону. У МОЗ пояснили, як область може вийти з червоної зони.

Про це заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Станом на зараз, діють такі національні показники:

заповненість ліжок, рівень тестування, відсоток позитивних тестів від усіх проведених тестувань, показник динаміки зростання кількості випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів порівняно з попереднім тижнем.

"З червоної зони можна вийти, якщо три дні поспіль область відповідає вимогам національних показників. Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно виконувати те, що прописано в постанові Кабміну", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні другий день діють нові правила адаптивного карантину, країна розділена на кольорові зони в залежності від епідситуації.

Однак, місцева влада відмовляється виконувати рішення центральної влади, зокрема Львів відмовився посилювати карантин.

Раніше також повідомлялося, що у Луцьку не будуть вводити жорсткий карантин.