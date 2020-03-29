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МОЗ оновило стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 12:14
МОЗ оновило стандарти надання медичної допомоги хворим на COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Оновлений стандарт розміщено на офіційному сайті МОЗ

Міністерство охорони здоров'я змінило стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус пацієнтам. Про це на сьогоднішньому брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, оновлений стандарт має ряд додатків, щодо алгоритму виявлення коронавірусу у хворого, алгоритму роботи екстренної медичної допомоги та епідеміологів, правил догляду за хворим на COVID-19 у домашніх умовах, критеріїв госпіталізації тяжких і середньої тяжкості хворих, а також правил використання засобів індивідуального захисту.

"Ми оновили стандарти надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі. Відсьогодні Україна працюватиме за новими стандартами медичної допомоги, які містять і певні рекомендації до лікування хворих з коронавірусною хворобою", - заявив він.

Зазначається, що оновлений стандарт надання медичної допомоги розміщений на офіційному сайті МОЗ. Оновлені стандарти набувають чинності з 29 березня.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня в Україні лабораторно підтвердили 418 випадків зараження коронавірусом. Лише за останню добу коронавірус виявили у 109 пацієнтів. Померли від захворювання на COVID-19 вже 9 осіб.

Крім того, у Києві коронавірус вже виявили у 82 людей. За останню добу у столиці підтвердили 8 нових випадків коронавірусу. Серед хворих 11-річна дівчинка.

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Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України
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