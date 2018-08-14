Минздрав обновил список водоемов, в которых не рекомендуется купаться

В воде на 164 украинских пляжах обнаружено сверхнормативное микробное загрязнение

Вода на 164 украинских пляжах опасна для купания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства охраны здоровья странице в Facebook.

Так, Центр общественного здоровья Минздрава Украины информирует о сверхнормативном микробном загрязнении на 164 украинских пляжах по результатам исследования воды 2-9 августа.

В Минздраве опубликовали обновленный список украинских водоемов, в которых не рекомендуется купаться.

Винницкая область

Пляж "Химик", г. Винница, р. Южный Буг

Пляж "Гонты", г. Винница, р. Южный Буг

Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг

Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница, открытый водоем

Рекреационная зона г. Бершадь, р. Дохно

Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка

Рекреационная зона, место отдыха м. Ильинцы р. Соб

Рекреационная зона "Вареник", г. Гайсин, р. Соб

Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, р. Немия

Рекреационная зона парка отдыха им.Т.Шевченко, г. Хмельник, р. П. Буг

Рекреационная зона возле спасательного поста КП "Хмельниккомунсервис" г. Хмельник, р. П. Буг

Рекреационная зона, м. Ильинцы , р. Соб

Волынская область

Городской пляж, м. Ковель, р. Турия

Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), г. Ковель, р. Турия, водохранилище

Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, ставок

Пляж микрорайона Шахтерский, г. Нововолынск

Дніпропетровька область

КЗК "Парк культуры и отдыха" Приднепровский", г. Днепр, Самарский район, р. Днепр

Пляж в парке им. Ф. Мершавцева,г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р. Ингулец

Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", г. Кривой Рог, Ингулецкий район

Пляж на пруду по ул. Маршака, г. Кривой Рог, Терновский район, ставок

Правобережная зона отдыха в районе вул. Набережная,10 (в районе речного порта), г. Камянское, река Днепр

Пляж КП "Жилищник" по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище

Пляж КП "Днепровец" по ул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище

Зона отдыха, г. Подгороднее, р. Кильчень

Донецкая область

Городской пляж "Центральный", г. Мариуполь, Азовское море

Пляж общественный с. Юрьевка , Азовское море

Пляж общественный Урзуфськои сельского совета, с. Урзуф, Азовское море

Пляж "Сказка озера", г. Лиман, Голубые озера

Пляж кафе "Бомбей", с. Щурово, р. Северский Донец

Житомирская область

Городской пляж, г. Коростень, р. Уж

Рекреационная зона, м. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера

Рекреационная зона "Провалка" по 3-м проулоку Чехова, г. Новоград-Волынский, р. Смолка

Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния г. Смолки, р. Случ

Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж

Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Древлянская, р. Уж

Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, г. Гнилопять

Рекреационная зона, с. Скраглівка, Бердичевский район, ставок

Рекреационная зона, м. Бердичев, пруд "Шандора"

Рекреационная зона, пгт. Лугины, ул. Армейская, г. Жерев

Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев

Рекреационная зона, с. Пидлубы, р. Уборть

Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть

Закарпатская область

Пляж "Бумеранг", село Дейда, песчаное озеро на месте бывшего карьера

Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица

Парк Победы, г. Мукачево, р. Латорица

Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица

Район монастыря, г. Мукачево, р. Латорица

Место для купания "Залив", г. Перечин, р. Уж

Место для купания "Дичка", с. Ворочевое Перечинского района, р. Уж

Урочище "Серцьова", пгт. В.Березный, р. Уж

Территория населенного пункта вул. Борканюка, пгт. В.Березный, р. Уж

Запорожская область

Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр

Городской пляж "Солнечный", г. Энергодар, р. Днепр

Киевская область

Рекреационная зона, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, ставок

Рекреационная зона, г. Ирпень, ул. II линия, г. Ирпень

Озеро Олесницкое, г. Борисполь, оз. Олесницькое

Озеро УМБ-17, г. Борисполь

Озеро микрорайона "Нестеровка", г. Борисполь, оз. Нестеровка

Озеро "Княжицкое". Борисполь оз. Княжицьке

Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район

Рекреационная зона, г. Фастов, река Унава

Рекреационная зона для отдыха населения, г. Мироновка, ул. Захарченко, р. Росава

Рекреационная зона для отдыха населения, пгт. Ракитное, р. Рось

Пляж "Центральный", г. Белая Церковь, р.Рось

Пляж микрорайона "Вокзальная", г. Белая Церковь, р. Рось

Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, р. Стугна

Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр

Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна

Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська

Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна

Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Проток

Киев

Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, р. Днепр

пляж "Радуга", Днепровский р-н, р. Днепр

Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Радуга

Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Тельбин

Пляж "Черторой", Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", р. Днепр

Пляж "Вербный", Оболонский р-н, оз. Вербное

Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р. Горенка

Пляж "Галерный", Голосіїївський р-н, р. Днепр

Кировоградская область

Городской пляж на р Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, г. Александрия, р. Ингулец

Пляж "Перемозький", микрорайон Победа, г. Александрия, ставок

Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, г. Александрия, р. Березовка

Место массового отдыха и купания, с. Звенигородка, р. Ингулец

Место отдыха и купания в районе Войнівського водохранилища, с. Войновка Александрийский район, р. Ингулец

Место отдыха и купания "Андрюшкин яр", р. Светловодск, Кременчугское водохранилище

Место отдыха и купания "Власовский", пгт. Власовка Светловодского горсовета, р. Днепр

Светловодский городской пляж, г. Светловодск, р. Днепр

Место купания "Новониколаевский пляж", г. Кропивницкий, р. Ингул

Место купания и отдыха, с. Петрово Знамянка'славянский район, Петровский пруд №1

Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знамянский район, ставок

Луганская область

Пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда, г. Лисичанск, ставок

Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р. Северский Донец

Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое

Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое

Пляж базы отдыха "Клешня", г. Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня

Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", г. Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривенькое

Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище

Зона рекреации, пр. Снежный г. Сватово, р. Красная

Зона рекреации, ул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная

Зона рекреации, пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная

Зона рекреации с. Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве

Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем

Зона рекреации м. Кременная, г. Кременная, р. Красная

Львовская область

Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", р. Золочев

Николаевская область

городской "Радуга", г. Первомайск, р. Южный Буг

Пляж "Стрелка", г. Николаев, в парке "Победа", р. Ингул

Пляж "Чайка", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман

Рекреационная зона "Яхт-клуб", г. Николаев

Одесская область

Рекреационная зона, пгт. Затока, центральный район, Черное море

Городской пляж, м. Черноморск, Черное море

б/о "Дружба", г. Черноморск, Черное море

Полтавская область

Пляж Шевченковского р-на, г. Полтава, р. Ворскла

Зона отдыха по ул. Конституции, г. Верхние Плавные, р. Днепр

Зона отдыха "залив Барбара", г. Верхние Плавные, р. Днепр

ММВ "Некрасово", г. Глобино, р. Сухой Омельник

ММВ "Центральный", г. Глобино, р. Сухой Омельник

ММВ "Мичурина", г. Глобино, р. Сухой Омельник

ММ в р. Сула, с. Липовое

ММВ Кременчугское водохранилище, с. Пронозовка

ММВ Кременчугское водохранилище, пгт. Градижск

ММ в р. Хорол с. Зубани, г. Хорол

ММ в р. Псел, с. Манжелия, г. Псел

Центральный городской пляж, г. Кременчуг, р. Днепр

Пляж парка Воинов Интернационалистов, г. Кременчуг, р. Сухой Кагамлык

Место отдыха, г .Зинкив, р. Ташань

Место для купания возле Бельского моста, Котелевский район, г. Ворскла

1км выше от Бельского моста, Котелевский район, г. Ворскла

Ровенская область

Пляж на ул. Заводская, г. Здолбунов

Место массового отдыха "Гидропарк", г. Здолбунов

Пляж на ул. Старомильская, г. Здолбунов, р. Устье (Старомильское водохранилище)

Пляж ОП санатория "Красная калина", с. Жобрин, р. Путиловка

Пляж Ооо "Обароивинвест", с. Обаров Ровенский р-н

Городской пляж, г. Ровно, оз. В. Кут

Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с. Воронки

Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)

Район Водоем, пгт. Гоща, водоем

Место массового отдыха, г. Дубно, Река Иква

р. Замчиско, г. Костополь

Пляж г. Радивилова, искусственный ставок

Река Слонивка

Место массового отдыха , г. Вараш, р. Стир

Харьковская область

Детский пляж, г. Балаклея, р. Балаклейка

Городской пляж, г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно

ЗУОО "Олимпия", г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно

городской пляж, м. Красноград, р. Берестова

с. Поповка Красноградский район, ставок

пгт. Зачепиловка, г. Берестова

Черкасская область

Пляж "Сосновский", г. Черкассы, р. Днепр

Пляж "Сосновский-2", г. Черкассы, р. Днепр

Пляж "Пушкинский", г. Черкассы, р. Днепр

Пляж "Смелянский" , г. Черкассы, р. Днепр

ООО "Берег-2007", г. Черкассы, р. Днепр

Пляж "Ривьера", г. Черкассы, р. Днепр

Пляж "Митницкий", г. Черкассы, р. Днепр

Черновицкая область

Берег реки Днестра, с. Репуженци

Черниговская область

Место отдыха возле лодочной станции, г. Чернигов, р. Десна

Место отдыха возле "Парк-отеля "Чернигов", г. Чернигов, р. Десна

Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна

Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, о 154 пляжах, вода на которых является опасной для купания.

Отметим, согласно данным Укргидрометцентра, 14 августа 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +35.