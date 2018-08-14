Минздрав обновил список водоемов, в которых не рекомендуется купаться

Новости Общество 14.08.2018 - 12:07
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В воде на 164 украинских пляжах обнаружено сверхнормативное микробное загрязнение

Вода на 164 украинских пляжах опасна для купания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства охраны здоровья странице в Facebook.

Так, Центр общественного здоровья Минздрава Украины информирует о сверхнормативном микробном загрязнении на 164 украинских пляжах по результатам исследования воды 2-9 августа.

В Минздраве опубликовали обновленный список украинских водоемов, в которых не рекомендуется купаться.

Винницкая область

  • Пляж "Химик", г. Винница, р. Южный Буг
  • Пляж "Гонты", г. Винница, р. Южный Буг
  • Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг
  • Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница, открытый водоем
  • Рекреационная зона г. Бершадь, р. Дохно
  • Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка
  • Рекреационная зона, место отдыха м. Ильинцы р. Соб
  • Рекреационная зона "Вареник", г. Гайсин, р. Соб
  • Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, р. Немия
  • Рекреационная зона парка отдыха им.Т.Шевченко, г. Хмельник, р. П. Буг
  • Рекреационная зона возле спасательного поста КП "Хмельниккомунсервис" г. Хмельник, р. П. Буг
  • Рекреационная зона, м. Ильинцы , р. Соб

Волынская область

  • Городской пляж, м. Ковель, р. Турия
  • Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), г. Ковель, р. Турия, водохранилище
  • Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, ставок
  • Пляж микрорайона Шахтерский, г. Нововолынск

Дніпропетровька область

  • КЗК "Парк культуры и отдыха" Приднепровский", г. Днепр, Самарский район, р. Днепр
  • Пляж в парке им. Ф. Мершавцева,г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р. Ингулец
  • Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", г. Кривой Рог, Ингулецкий район
  • Пляж на пруду по ул. Маршака, г. Кривой Рог, Терновский район, ставок
  • Правобережная зона отдыха в районе вул. Набережная,10 (в районе речного порта), г. Камянское, река Днепр
  • Пляж КП "Жилищник" по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище
  • Пляж КП "Днепровец" по ул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище
  • Зона отдыха, г. Подгороднее, р. Кильчень

Донецкая область

  • Городской пляж "Центральный", г. Мариуполь, Азовское море
  • Пляж общественный с. Юрьевка , Азовское море
  • Пляж общественный Урзуфськои сельского совета, с. Урзуф, Азовское море
  • Пляж "Сказка озера", г. Лиман, Голубые озера
  • Пляж кафе "Бомбей", с. Щурово, р. Северский Донец

Житомирская область

  • Городской пляж, г. Коростень, р. Уж
  • Рекреационная зона, м. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера
  • Рекреационная зона "Провалка" по 3-м проулоку Чехова, г. Новоград-Волынский, р. Смолка
  • Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния г. Смолки, р. Случ
  • Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж
  • Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Древлянская, р. Уж
  • Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, г. Гнилопять
  • Рекреационная зона, с. Скраглівка, Бердичевский район, ставок
  • Рекреационная зона, м. Бердичев, пруд "Шандора"
  • Рекреационная зона, пгт. Лугины, ул. Армейская, г. Жерев
  • Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев
  • Рекреационная зона, с. Пидлубы, р. Уборть
  • Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть

Закарпатская область

  • Пляж "Бумеранг", село Дейда, песчаное озеро на месте бывшего карьера
  • Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица
  • Парк Победы, г. Мукачево, р. Латорица
  • Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица
  • Район монастыря, г. Мукачево, р. Латорица
  • Место для купания "Залив", г. Перечин, р. Уж
  • Место для купания "Дичка", с. Ворочевое Перечинского района, р. Уж
  • Урочище "Серцьова", пгт. В.Березный, р. Уж
  • Территория населенного пункта вул. Борканюка, пгт. В.Березный, р. Уж

Запорожская область

  • Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр
  • Городской пляж "Солнечный", г. Энергодар, р. Днепр

Киевская область

  • Рекреационная зона, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, ставок
  • Рекреационная зона, г. Ирпень, ул. II линия, г. Ирпень
  • Озеро Олесницкое, г. Борисполь, оз. Олесницькое
  • Озеро УМБ-17, г. Борисполь
  • Озеро микрорайона "Нестеровка", г. Борисполь, оз. Нестеровка
  • Озеро "Княжицкое". Борисполь оз. Княжицьке
  • Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район
  • Рекреационная зона, г. Фастов, река Унава
  • Рекреационная зона для отдыха населения, г. Мироновка, ул. Захарченко, р. Росава
  • Рекреационная зона для отдыха населения, пгт. Ракитное, р. Рось
  • Пляж "Центральный", г. Белая Церковь, р.Рось
  • Пляж микрорайона "Вокзальная", г. Белая Церковь, р. Рось
  • Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, р. Стугна
  • Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр
  • Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна
  • Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська
  • Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна
  • Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Проток

Киев

  • Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, р. Днепр
  • пляж "Радуга", Днепровский р-н, р. Днепр
  • Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Радуга
  • Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Тельбин
  • Пляж "Черторой", Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", р. Днепр
  • Пляж "Вербный", Оболонский р-н, оз. Вербное
  • Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р. Горенка
  • Пляж "Галерный", Голосіїївський р-н, р.  Днепр

Кировоградская область

  • Городской пляж на р Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, г. Александрия, р. Ингулец
  • Пляж "Перемозький", микрорайон Победа, г. Александрия, ставок
  • Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, г. Александрия, р. Березовка
  • Место массового отдыха и купания, с. Звенигородка, р. Ингулец
  • Место отдыха и купания в районе Войнівського водохранилища, с. Войновка Александрийский район, р. Ингулец
  • Место отдыха и купания "Андрюшкин яр", р. Светловодск, Кременчугское водохранилище
  • Место отдыха и купания "Власовский", пгт. Власовка Светловодского горсовета, р. Днепр
  • Светловодский городской пляж, г. Светловодск, р. Днепр
  • Место купания "Новониколаевский пляж", г. Кропивницкий, р. Ингул
  • Место купания и отдыха, с. Петрово Знамянка'славянский район, Петровский пруд №1
  • Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знамянский район, ставок

Луганская область

  • Пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда, г. Лисичанск, ставок
  • Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р. Северский Донец
  • Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое
  • Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое
  • Пляж базы отдыха "Клешня", г. Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня
  • Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", г. Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривенькое
  • Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище
  • Зона рекреации, пр. Снежный г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации, ул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации, пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная
  • Зона рекреации с. Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве
  • Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем
  • Зона рекреации м. Кременная, г. Кременная, р. Красная

Львовская область

  • Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", р. Золочев

Николаевская область

  • городской "Радуга", г. Первомайск, р. Южный Буг
  • Пляж "Стрелка", г. Николаев, в парке "Победа", р. Ингул
  • Пляж "Чайка", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман
  • Рекреационная зона "Яхт-клуб", г. Николаев

Одесская область

  • Рекреационная зона, пгт. Затока, центральный район, Черное море
  • Городской пляж, м. Черноморск, Черное море
  • б/о "Дружба", г. Черноморск, Черное море

Полтавская область

  • Пляж Шевченковского р-на, г. Полтава, р. Ворскла
  • Зона отдыха по ул. Конституции, г. Верхние Плавные, р. Днепр
  • Зона отдыха "залив Барбара", г. Верхние Плавные, р. Днепр
  • ММВ "Некрасово", г. Глобино, р. Сухой Омельник
  • ММВ "Центральный", г. Глобино, р. Сухой Омельник
  • ММВ "Мичурина", г. Глобино, р. Сухой Омельник
  • ММ в р. Сула, с. Липовое
  • ММВ Кременчугское водохранилище, с. Пронозовка
  • ММВ Кременчугское водохранилище, пгт. Градижск
  • ММ в р. Хорол с. Зубани, г. Хорол
  • ММ в р. Псел, с. Манжелия, г. Псел
  • Центральный городской пляж, г. Кременчуг, р. Днепр
  • Пляж парка Воинов Интернационалистов, г. Кременчуг, р. Сухой Кагамлык
  • Место отдыха, г .Зинкив, р. Ташань
  • Место для купания возле Бельского моста, Котелевский район, г. Ворскла
  • 1км выше от Бельского моста, Котелевский район, г. Ворскла

Ровенская область

  • Пляж на ул. Заводская, г. Здолбунов
  • Место массового отдыха "Гидропарк", г. Здолбунов
  • Пляж на ул. Старомильская, г. Здолбунов, р. Устье (Старомильское водохранилище)
  • Пляж ОП санатория "Красная калина", с. Жобрин, р. Путиловка
  • Пляж Ооо "Обароивинвест", с. Обаров Ровенский р-н
  • Городской пляж, г. Ровно, оз. В. Кут
  • Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с. Воронки
  • Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)
  • Район Водоем, пгт. Гоща, водоем
  • Место массового отдыха, г. Дубно, Река Иква
  • р. Замчиско, г. Костополь
  • Пляж г. Радивилова, искусственный ставок
  • Река Слонивка
  • Место массового отдыха , г. Вараш, р. Стир

Харьковская область

  • Детский пляж, г. Балаклея, р. Балаклейка
  • Городской пляж, г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
  • ЗУОО "Олимпия", г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
  • городской пляж, м. Красноград, р. Берестова
  • с. Поповка Красноградский район, ставок
  • пгт. Зачепиловка, г. Берестова

Черкасская область

  • Пляж "Сосновский", г. Черкассы, р. Днепр
  • Пляж "Сосновский-2", г. Черкассы, р. Днепр
  • Пляж "Пушкинский", г. Черкассы, р. Днепр
  • Пляж "Смелянский" , г. Черкассы, р. Днепр
  • ООО "Берег-2007", г. Черкассы, р. Днепр
  • Пляж "Ривьера", г. Черкассы, р. Днепр
  • Пляж "Митницкий", г. Черкассы, р. Днепр

Черновицкая область

  • Берег реки Днестра, с. Репуженци

Черниговская область

  • Место отдыха возле лодочной станции, г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха возле "Парк-отеля "Чернигов", г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна
  • Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, о 154 пляжах, вода на которых является опасной для купания.

Отметим, согласно данным Укргидрометцентра, 14 августа 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +35.

Минздрав опубликовал список водоемов, в которых не рекомендуют купаться
Теги:  Министерство здравоохранения Украины,  вода,  пляж,  загрязнение воздуха  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС