Минздрав обновил список водоемов, в которых не рекомендуется купаться
В воде на 164 украинских пляжах обнаружено сверхнормативное микробное загрязнение
Вода на 164 украинских пляжах опасна для купания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства охраны здоровья странице в Facebook.
Так, Центр общественного здоровья Минздрава Украины информирует о сверхнормативном микробном загрязнении на 164 украинских пляжах по результатам исследования воды 2-9 августа.
В Минздраве опубликовали обновленный список украинских водоемов, в которых не рекомендуется купаться.
Винницкая область
- Пляж "Химик", г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж "Гонты", г. Винница, р. Южный Буг
- Пляж "Центральный", г. Винница, р. Южный Буг
- Рекреационная зона "Вишенское озеро", г. Винница, открытый водоем
- Рекреационная зона г. Бершадь, р. Дохно
- Рекреационная зона г. Бершадь р. Берладинка
- Рекреационная зона, место отдыха м. Ильинцы р. Соб
- Рекреационная зона "Вареник", г. Гайсин, р. Соб
- Рекреационная зона пгт. Копайгород, Барский район, р. Немия
- Рекреационная зона парка отдыха им.Т.Шевченко, г. Хмельник, р. П. Буг
- Рекреационная зона возле спасательного поста КП "Хмельниккомунсервис" г. Хмельник, р. П. Буг
- Рекреационная зона, м. Ильинцы , р. Соб
Волынская область
- Городской пляж, м. Ковель, р. Турия
- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), г. Ковель, р. Турия, водохранилище
- Рекреационная зона (неорганизованный отдых населения), пгт Локачи, ставок
- Пляж микрорайона Шахтерский, г. Нововолынск
Дніпропетровька область
- КЗК "Парк культуры и отдыха" Приднепровский", г. Днепр, Самарский район, р. Днепр
- Пляж в парке им. Ф. Мершавцева,г. Кривой Рог, Центрально-городской район, р. Ингулец
- Пляж на пруду на территории ж/м ПАО "Южный ГОК", г. Кривой Рог, Ингулецкий район
- Пляж на пруду по ул. Маршака, г. Кривой Рог, Терновский район, ставок
- Правобережная зона отдыха в районе вул. Набережная,10 (в районе речного порта), г. Камянское, река Днепр
- Пляж КП "Жилищник" по ул. Набережная, г. Верхнеднепровск, Днепродзержинское водохранилище
- Пляж КП "Днепровец" по ул. Горького, пгт. Днепровское, Днепродзержинское водохранилище
- Зона отдыха, г. Подгороднее, р. Кильчень
Донецкая область
- Городской пляж "Центральный", г. Мариуполь, Азовское море
- Пляж общественный с. Юрьевка , Азовское море
- Пляж общественный Урзуфськои сельского совета, с. Урзуф, Азовское море
- Пляж "Сказка озера", г. Лиман, Голубые озера
- Пляж кафе "Бомбей", с. Щурово, р. Северский Донец
Житомирская область
- Городской пляж, г. Коростень, р. Уж
- Рекреационная зона, м. Житомир (р-н Полевая), водоем на месте бывшего карьера
- Рекреационная зона "Провалка" по 3-м проулоку Чехова, г. Новоград-Волынский, р. Смолка
- Рекреационная зона, г. Новоград-Волынский, ул. Гетмана Сагайдачного, место слияния г. Смолки, р. Случ
- Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Грушевского, р. Уж
- Рекреационная зона, г. Коростень, ул. Древлянская, р. Уж
- Рекреационная зона, с. Мирославка, Бердичевский район, г. Гнилопять
- Рекреационная зона, с. Скраглівка, Бердичевский район, ставок
- Рекреационная зона, м. Бердичев, пруд "Шандора"
- Рекреационная зона, пгт. Лугины, ул. Армейская, г. Жерев
- Рекреационная зона, г. Коростышев, район парка, р. Тетерев
- Рекреационная зона, с. Пидлубы, р. Уборть
- Рекреационная зона, пгт. Емильчино, р. Уборть
Закарпатская область
- Пляж "Бумеранг", село Дейда, песчаное озеро на месте бывшего карьера
- Ул. Окружная, г. Мукачево, р. Латорица
- Парк Победы, г. Мукачево, р. Латорица
- Ул. Валенберга, г. Мукачево, р. Латорица
- Район монастыря, г. Мукачево, р. Латорица
- Место для купания "Залив", г. Перечин, р. Уж
- Место для купания "Дичка", с. Ворочевое Перечинского района, р. Уж
- Урочище "Серцьова", пгт. В.Березный, р. Уж
- Территория населенного пункта вул. Борканюка, пгт. В.Березный, р. Уж
Запорожская область
- Общественный пляж "Центральный", г. Запорожье, Орджоникидзевский район, р-н бул. Шевченко, р. Днепр
- Городской пляж "Солнечный", г. Энергодар, р. Днепр
Киевская область
- Рекреационная зона, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, ставок
- Рекреационная зона, г. Ирпень, ул. II линия, г. Ирпень
- Озеро Олесницкое, г. Борисполь, оз. Олесницькое
- Озеро УМБ-17, г. Борисполь
- Озеро микрорайона "Нестеровка", г. Борисполь, оз. Нестеровка
- Озеро "Княжицкое". Борисполь оз. Княжицьке
- Река Павловка, с. Кийлов Бориспольский район
- Рекреационная зона, г. Фастов, река Унава
- Рекреационная зона для отдыха населения, г. Мироновка, ул. Захарченко, р. Росава
- Рекреационная зона для отдыха населения, пгт. Ракитное, р. Рось
- Пляж "Центральный", г. Белая Церковь, р.Рось
- Пляж микрорайона "Вокзальная", г. Белая Церковь, р. Рось
- Пляж Обуховского городского совета, с. Таценки, р. Стугна
- Городской пляж МР, г. Украинка, р. Днепр
- Городской пляж ул. Вишневая, г. Украинка, р. Стугна
- Рекреационная зона места массового отдыха, г. Тетиев, р. Роська
- Рекреационная зона, г. Васильков, р. Стугна
- Рекреационная зона, пгт. Гребенки, р. Проток
Киев
- Пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, р. Днепр
- пляж "Радуга", Днепровский р-н, р. Днепр
- Пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Радуга
- Пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз. Тельбин
- Пляж "Черторой", Деснянский р-н - Пкио Дружбы народов, озеро "Черторой", р. Днепр
- Пляж "Вербный", Оболонский р-н, оз. Вербное
- Пляж "Пуща-Водица" 5-7 линия, Оболонский р-н, пруд на р. Горенка
- Пляж "Галерный", Голосіїївський р-н, р. Днепр
Кировоградская область
- Городской пляж на р Ингулец в районе парка им. Т.Г. Шевченко, г. Александрия, р. Ингулец
- Пляж "Перемозький", микрорайон Победа, г. Александрия, ставок
- Место массового отдыха и купания, район 8-ой школы, г. Александрия, р. Березовка
- Место массового отдыха и купания, с. Звенигородка, р. Ингулец
- Место отдыха и купания в районе Войнівського водохранилища, с. Войновка Александрийский район, р. Ингулец
- Место отдыха и купания "Андрюшкин яр", р. Светловодск, Кременчугское водохранилище
- Место отдыха и купания "Власовский", пгт. Власовка Светловодского горсовета, р. Днепр
- Светловодский городской пляж, г. Светловодск, р. Днепр
- Место купания "Новониколаевский пляж", г. Кропивницкий, р. Ингул
- Место купания и отдыха, с. Петрово Знамянка'славянский район, Петровский пруд №1
- Место купания и отдыха, с.Новониколаевка Знамянский район, ставок
Луганская область
- Пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда, г. Лисичанск, ставок
- Зона рекреации, р-н лодочной станции, г. Лисичанск, р. Северский Донец
- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Парковое
- Городской пляж, г. Северодонецк, озеро Чистое
- Пляж базы отдыха "Клешня", г. Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Клешня
- Пляж базы отдыха "У озера Кривенькое", г. Северодонецк, пгт. Сиротино, озеро Кривенькое
- Зона рекреации, водохранилище, г. Сватово, водохранилище
- Зона рекреации, пр. Снежный г. Сватово, р. Красная
- Зона рекреации, ул. Первомайская-Набережная, г. Сватово, р. Красная
- Зона рекреации, пл. Согласия, г. Сватово, р. Красная
- Зона рекреации с. Бабичеве, Троицкий р-н, с. Бабичеве, водоем с. Бабичеве
- Зона рекреации с. Демино-Александровка, Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, водоем
- Зона рекреации м. Кременная, г. Кременная, р. Красная
Львовская область
- Озеро "Молодежное", парк "Здоровье", р. Золочев
Николаевская область
- городской "Радуга", г. Первомайск, р. Южный Буг
- Пляж "Стрелка", г. Николаев, в парке "Победа", р. Ингул
- Пляж "Чайка", г. Николаев, Днепро-Бугский лиман
- Рекреационная зона "Яхт-клуб", г. Николаев
Одесская область
- Рекреационная зона, пгт. Затока, центральный район, Черное море
- Городской пляж, м. Черноморск, Черное море
- б/о "Дружба", г. Черноморск, Черное море
Полтавская область
- Пляж Шевченковского р-на, г. Полтава, р. Ворскла
- Зона отдыха по ул. Конституции, г. Верхние Плавные, р. Днепр
- Зона отдыха "залив Барбара", г. Верхние Плавные, р. Днепр
- ММВ "Некрасово", г. Глобино, р. Сухой Омельник
- ММВ "Центральный", г. Глобино, р. Сухой Омельник
- ММВ "Мичурина", г. Глобино, р. Сухой Омельник
- ММ в р. Сула, с. Липовое
- ММВ Кременчугское водохранилище, с. Пронозовка
- ММВ Кременчугское водохранилище, пгт. Градижск
- ММ в р. Хорол с. Зубани, г. Хорол
- ММ в р. Псел, с. Манжелия, г. Псел
- Центральный городской пляж, г. Кременчуг, р. Днепр
- Пляж парка Воинов Интернационалистов, г. Кременчуг, р. Сухой Кагамлык
- Место отдыха, г .Зинкив, р. Ташань
- Место для купания возле Бельского моста, Котелевский район, г. Ворскла
- 1км выше от Бельского моста, Котелевский район, г. Ворскла
Ровенская область
- Пляж на ул. Заводская, г. Здолбунов
- Место массового отдыха "Гидропарк", г. Здолбунов
- Пляж на ул. Старомильская, г. Здолбунов, р. Устье (Старомильское водохранилище)
- Пляж ОП санатория "Красная калина", с. Жобрин, р. Путиловка
- Пляж Ооо "Обароивинвест", с. Обаров Ровенский р-н
- Городской пляж, г. Ровно, оз. В. Кут
- Прибрежная полоса озера (пляж отсутствует), с. Воронки
- Прибрежная полоса (пляж отсутствует), пгт. Владимирец, бассейн (искусственный пруд)
- Район Водоем, пгт. Гоща, водоем
- Место массового отдыха, г. Дубно, Река Иква
- р. Замчиско, г. Костополь
- Пляж г. Радивилова, искусственный ставок
- Река Слонивка
- Место массового отдыха , г. Вараш, р. Стир
Харьковская область
- Детский пляж, г. Балаклея, р. Балаклейка
- Городской пляж, г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
- ЗУОО "Олимпия", г. Балаклея, р. Ляховка ежегодно
- городской пляж, м. Красноград, р. Берестова
- с. Поповка Красноградский район, ставок
- пгт. Зачепиловка, г. Берестова
Черкасская область
- Пляж "Сосновский", г. Черкассы, р. Днепр
- Пляж "Сосновский-2", г. Черкассы, р. Днепр
- Пляж "Пушкинский", г. Черкассы, р. Днепр
- Пляж "Смелянский" , г. Черкассы, р. Днепр
- ООО "Берег-2007", г. Черкассы, р. Днепр
- Пляж "Ривьера", г. Черкассы, р. Днепр
- Пляж "Митницкий", г. Черкассы, р. Днепр
Черновицкая область
- Берег реки Днестра, с. Репуженци
Черниговская область
- Место отдыха возле лодочной станции, г. Чернигов, р. Десна
- Место отдыха возле "Парк-отеля "Чернигов", г. Чернигов, р. Десна
- Место отдыха возле пешеходного моста, г. Чернигов, р. Десна
- Место отдыха ур. Яловщина, г. Чернигов, р. Стержень
Напомним, ранее в Минздраве сообщали, о 154 пляжах, вода на которых является опасной для купания.
Отметим, согласно данным Укргидрометцентра, 14 августа 2018 года на всей территории Украины без осадков, температура воздуха поднимется до +35.