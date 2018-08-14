Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +35

У Києві сьогодні без опадів

Погода на сьогодні: 14 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +35. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах сьогодні

За даними синоптиків, на заході України температура від +29 до +33 градусів, вночі до +20. На півночі України температура від +29 до +32 градусів вдень і до +19 вночі, в центральних областях від +30 до +33, вдень до +18 вночі. У східних областях денна температура від +29 до +33, вночі - до +20 градусів. На півдні вдень від +31 до +35, вночі - до +20, у Криму також без опадів, температура підніметься до +33, вдень до +21 вночі.

Погода у Києві на сьогодні

сьогодні В Києві без опадів, температура вдень від +30 до +32 градусів тепла, вночі від +17 до +19.