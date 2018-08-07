МОЗ опублікувало список водойм, в яких не рекомендують купатись
Вода на 154 українських пляжах є небезпечною для купання
Вода на 154 українських пляжах є небезпечною для купання. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).
"Центр громадського здоров'я МОЗ України зафіксував мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички) на 154 українських пляжах за результатами дослідження води 27 липня - 3 серпня", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ опублікували список українських водойм, в яких не рекомендується купатись.
Вінницька область
- Пляж "Хімік", м. Вінниця, р. Південний Буг
- Пляж "Гонти" , м. Вінниця, р. Південний Буг
- Пляж "Центральний", м. Вінниця, р. Південний Буг
- Рекреаційна зона "Вишенське озеро", м. Вінниця, відкрита водойма
- Рекреаційна зона м. Бершадь, р. Дохно
- Рекреаційна зона м. Бершадь р. Берладинка
- Рекреаційна зона місце відпочинку м. Іллінці р. Соб
- Рекреаційна зона "Вареник", м. Гайсин, р. Соб
- Рекреаційна зона смт. Копайгород, Барський район, р. Немія
- Рекреаційна зона смт. Браїлів - завод, смт. Браїлів Жмеринський район, р. Рів
- Рекреаційна зона парку відпочинку ім.Т.Шевченка, м. Хмільник, р. П. Буг
- Рекреаційна зона біля рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс", м. Хмільник, р. П. Буг
- Рекреаційна зона, м. Іллінці , р. Соб
Волинська область
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі , ставок
- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ
Дніпропетровська область
- Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева, м. Кривий Ріг, Центрально-міський район, р.Інгулець
- Пляж на ставку на території ж/м ПАТ "Південний ГЗК", м. Кривий Ріг, Інгулецький район, ставок
- Пляж на ставку по вул. Маршака, м. Кривий Ріг, Тернівський район, ставок
- Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережна,10 (у районі річкового порту), м. Кам'янське, річка Дніпро
- Пляж КП "Житловик" по вул. Набережна, м. Верхньодніпровськ, Дніпродзержинське водосховище
- Пляж КП "Дніпровець" по вул. Горького, смт. Дніпровське, Дніпродзержинське водосховище
- Дитячий пляж КП ККП по вул.Паланочна, 20, м. Новомосковськ, р.Самара
Донецька область
- Міський пляж "Центральний", м.Маріуполь, Азовське море
Житомирська область
- Міський пляж, м.Коростень, р.Уж
- Міський пляж по вул.Богуна, м.Новоград-Волинський, р.Случ
- Рекреаційна зона, м. Житомир (р-н Польова), водойма на місці колишнього кар’єру
- Рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулоку Чехова, м. Новоград-Волинський, р. Смолка
- Рекреаційна зона, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, місце злиття р. Смолки з р. Случ
- Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Грушевського, р. Уж
- Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Древлянська, р. Уж
- Рекреаційна зона точка № 3(підвісний міст), м. Андрушівка, р. Гуйва
- Рекреаційна зона точка 3 (міст, смт. Ружин, р. Роставиця
- Рекреаційна зона, с. Квітневе, р. Унава
- Рекреаційна зона, с. Мирославка, Бердичівський район, р. Гнилоп’ять
- Рекреаційна зона, с. Скраглівка, Бердичівський район, ставок
- Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок "Шандора"
- Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок "Рафзаводу"
- Рекреаційна зона, смт. Лугини, вул.Армійська, р. Жерев
- Рекреаційна зона, м. Коростишів, район парку, р. Тетерів
- Рекреаційна зона "Заріччя" м. Баранівка, р. Случ
- Рекреаційна зона, с. Підлуби, р. Уборть
- Рекреаційна зона, смт. Ємільчине, р. Уборть
Закарпатська область
- Пляж "Берегкочік", с. В.Береги, штучна водойма
- Вул. Окружна, м. Мукачеве, р. Латориця
- Парк Перемоги, м. Мукачеве, р. Латориця
- Вул. Валенберга, м. Мукачеве, р. Латориця
- Район монастіря, м. Мукачеве, р. Латориця
- Місце для купання "Залив", м. Перечин, р. Уж
- Місце для купання "Дичка", с. Ворочеве Перечинського району, р. Уж
- Урочище "Серцьова", смт. В.Березний, р. Уж
- Територія населеного пункту вул. Борканюка, смт. В.Березний, р. Уж
Запорізька область
- Громадський пляж "Центральний", м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, р-н бул. Шевченко, р. Дніпро
- Громадський пляж "Правий берег", м. Запоріжжя, Ленінський район, р. Дніпро
- Міський пляж "Сонячний", м.Енергодар, р.Дніпро
Київська область
- Рекреаційна зона, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, ставок
- Рекреаційна зона, м. Ірпінь, вул.ІІ лінія, р.Ірпінь
- Озеро Олесницьке, м. Бориспіль, оз.Олесницьке
- Озеро УМБ-17, м. Бориспіль
- Озеро мікрорайону Нестерівка, м. Бориспіль, оз.Нестерівка
- Озеро "Княжицьке" м. Бориспіль оз. Княжицьке
- Річка Павлівка, с. Кийлів Бориспільський район
- Рекреаційна зона, м. Фастів, річка Унава
- Пляж "Центральний", м.Біла Церква, р.Рось
- Пляж Обухівської міської ради, с. Таценки, , р. Стугна
- Міський пляж МР, м. Українка, р. Дніпро
- Міський пляж вул. Вишнева, м. Українка, р. Стугна
- Рекреаційна зона місця масового відпочинку, м. Тетіїв, р. Роська
- Рекреаційна зона, м. Васильків, р. Стугна
- Рекреаційна зона, смт. Гребінки, р. Протока
Київ
- Пляж "Дитячий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Золотий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Венеція", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Молодіжний", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Центральний", Гідропарк - на острові Труханів, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга
- Пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін
- Пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро
- Пляж "Вербний", Оболонський р-н, оз. Вербне
- Пляж "Пуща-Водиця" 5-7 лінія, Оболонський р-н, ставок на р. Горенка
- Пляж "Галерний", Голосіїївський р-н, р. Дніпро
Кіровоградська область
- Міський пляж на р. Інгулець в районі парку ім. Т.Г. Шевченка, м.Олександрія, р.Інгулець
- Пляж "Перемозький", мікрорайон Перемога, м.Олександрія, ставок
- Місце масового відпочинку та купання, район 8-ої школи, м.Олександрія, р.Березівка
- Місце масового відпочинку та купання, с.Звенигородка, р.Інгулець
- Місце відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища, с.Войнівка Олександрійський район, р.Інгулець
- Місце відпочинку та купання "Андрюшкин яр", м.Світловодськ, Кременчуцьке водосховище
- Місце відпочинку та купання "Власівський", смт.Власівка Світловодської міськради, р.Дніпро
- Світловодський міський пляж, м.Світловодськ, р.Дніпро
- Місце купання "Новомиколаївський пляж", м.Кропивницький, р.Інгул
- Місце купання та відпочинку, с.Петрово Знам'янський район, Петрівський ставок №1
- Місце купання та відпочинку, с.Новомиколаївка Знам'янський район, ставок
Луганська область
- Пляж ставка в р-ні ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду, м.Лисичанськ, ставок
- Зона рекреації, р-н човнової станції, м. Лисичанськ, р.Сіверський Донець
- Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Паркове
- Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте
- Пляж бази відпочинку "Клешня", м.Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Клешня
- Пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке", м.Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Кривеньке
- Зона рекреації, водосховище, м. Сватове, водосховище
- Зона рекреації,пр. Сніжний, м. Сватове, р. Красна
- Зона рекреації, вул. Першотравнева-Набережна, м. Сватове, р. Красна
- Зона рекреації,пл. Злагоди, м. Сватове, р. Красна
- Зона рекреації с.Бабичеве, Троїцький р-н, с. Бабичеве, водоймище с. Бабичеве
- Зона рекреації с. Демино-Олександрівка, Троїцький р-н, с. Демино-Олександрівка, водоймище
- Зона рекреації м. Кремінна, м. Кремінна, р. Красна
- Міський пляж, м. Старобільськ, вул. Гаршина, р. Айдар
- Пляж "Центральний", стм. Новопсков, р. Айдар
- Пляж біля ТОВ «Новопсковський санаторій "Перлина", стм. Новопсков, вул.Леніна, 218, р. Айдар
- Пляж біля СОК Риб’янцівського СК філії "Агрогаз", ПАТ "Укртрансгаз"
- Новопсковський р-н, с.Рибянцеве, р. Айдар
Львівська область
- Озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я" м. Золочів
Миколаївська область
- Пляж "Стрілка", м. Миколаїв, у парку "Перемога", р. Інгул
- Рекреаційна зона "Намив", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман
- пляж Коблево-Рибаківській зоні (Коблево-лиман-море), Коблево-Рибаківка, Березанський район, Чорне море
- рекреаційна зона "Яхт-клуб", м. Миколаїв
- пляж "Прибій", м. Миколаїв
Полтавська область
- Пляж Київського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
- Пляж Подільського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
- Приватний пляж "Плесо", м. Полтава, р. Ворскла
- Пляж Шевченківського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
- Зона відпочинку "затока Барбара", м. Горішні Плавні, р. Дніпро
- Центральний міський пляж, м.Кременчук, р. Дніпро
- Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів, м.Кременчук, р.Сухий Кагамлик
- Зона відпочинку по вул. Конституції, м. Горішні Плавні, р. Дніпро
- Місце для купання біля Більського мосту, Котелевський район, р. Ворскла
- 1км вище від Більського мосту, Котелевський район, р. Ворскла
Одеська область
- Рекреаційна зона, смт.Затока, Центральний район, Чорне море
- Рекреаційна зона, смт.Затока, Сонячний район, Чорне море
Рівненська область
- Пляж на вул.Заводська, м.Здолбунів
- Місце масового відпочинку "Гідропарк", м.Здолбунів
- Пляж на вул.Старомильська, м.Здолбунів, р. Устя (Старомильське водосховище)
- Пляж ТзОВ "Обароівінвест", с.Обарів Рівненський р-н
- Міський пляж, м.Дубровиця, р. Горинь
- Міський пляж, м.Рівне, оз. Б. Кут
- Прибережна смуга озера (пляж відсутній), с.Воронки
- Прибережна смуга (пляж відсутній), смт. Володимирець, басейн (штучний став)
- Район Водоймище, смт. Гоща, водоймище
- Місце масового відпочинку, м. Дубно, Річка Іква
- р. Замчисько, м. Костопіль
- Пляж м.Радивилова, штучний ставок
- Річка Слонівка
Харківська область
- Дитячий пляж, м. Балаклія, р. Балаклійка
- Міський пляж, м. Балаклія, р. Ляхівка
- ПЗОВ "Олімпія", м. Балаклія, р. Ляхівка
- міський пляж, м. Красноград, р. Берестова
- назва відсутня, с. Попівка Красноградський район, ставок
Хмельницька область
- Міський пляж м. Староконстянтинів, місце злиття річок Случ та Ікопоть
Черкаська область
- Пляж "Пушкінський", м.Черкаси, р. Дніпро
- Пляж "Смілянський" , м.Черкаси, р. Дніпро
Чернігівська область
- Місце відпочинку біля човнової станції, м. Чернігів, р. Десна
- Місце відпочинку біля "Парк-готелю "Чернігів", м. Чернігів, р. Десна
- Місце відпочинку біля пішохідного мосту, м. Чернігів, р. Десна
- Місце відпочинку ур. Ялівщина, м. Чернігів, р. Стрижень
Нагадаємо, що МОЗ розширило перелік препаратів за програмою "Доступні ліки".