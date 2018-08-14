МОЗ оновив список водоймів, в яких не рекомендується купатися
У воді на 164 українських пляжах виявлено понаднормативне мікробне забруднення
Вода на 164 українських пляжах є небезпечною для купання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.
Так, Центр громадського здоров'я МОЗ України інформує про понаднормативне мікробне забруднення на 164 українських пляжах за результатами дослідження води 2-9 серпня.
У МОЗ опублікували оновлений список українських водойм, в яких не рекомендується купатись.
Вінницька область
- Пляж "Хімік", м. Вінниця, р. Південний Буг
- Пляж "Гонти" , м. Вінниця, р. Південний Буг
- Пляж "Центральний", м. Вінниця, р. Південний Буг
- Рекреаційна зона "Вишенське озеро", м. Вінниця, відкрита водойма
- Рекреаційна зона м. Бершадь, р. Дохно
- Рекреаційна зона м. Бершадь р. Берладинка
- Рекреаційна зона місце відпочинку м. Іллінці р. Соб
- Рекреаційна зона "Вареник", м. Гайсин, р. Соб
- Рекреаційна зона смт. Копайгород, Барський район, р. Немія
- Рекреаційна зона парку відпочинку ім.Т.Шевченка, м. Хмільник, р. П. Буг
- Рекреаційна зона біля рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс", м. Хмільник, р. П. Буг
- Рекреаційна зона, м. Іллінці , р. Соб
Волинська область
- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі , ставок
- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ
Дніпропетровька область
- КЗК "Парк культури та відпочинку Придніпровський", м. Дніпро, Самарський район, р. Дніпро
- Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева, м. Кривий Ріг, Центрально-міський район, р.Інгулець
- Пляж на ставку на території ж/м ПАТ "Південний ГЗК", м. Кривий Ріг, Інгулецький район
- Пляж на ставку по вул. Маршака, м. Кривий Ріг, Тернівський район, ставок
- Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережна,10 (у районі річкового порту), м. Кам'янське, річка Дніпро
- Пляж КП "Житловик" по вул. Набережна, м. Верхньодніпровськ, Дніпродзержинське водосховище
- Пляж КП "Дніпровець" по вул. Горького, смт. Дніпровське, Дніпродзержинське водосховище
- Зона відпочинку, м. Підгороднє, р. Кільчень
Донецька область
- Міський пляж "Центральний", м.Маріуполь, Азовське море
- Пляж громадський с. Юріївка , Азовське море
- Пляж громадський Урзуфської сільської ради, с. Урзуф, Азовське море
- Пляж "Казка озера", м. Лиман, Голубі озера
- Пляж кафе "Бомбей", с. Щурово, р. Сіверський Донець
Житомирська область
- Міський пляж, м.Коростень, р.Уж
- Рекреаційна зона, м. Житомир (р-н Польова), водойма на місці колишнього кар’єру
- Рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулоку Чехова, м. Новоград-Волинський, р. Смолка
- Рекреаційна зона, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, місце злиття р. Смолки з р. Случ
- Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Грушевського, р. Уж
- Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Древлянська, р. Уж
- Рекреаційна зона, с. Мирославка, Бердичівський район, р. Гнилоп’ять
- Рекреаційна зона, с. Скраглівка, Бердичівський район, ставок
- Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок «Шандора»
- Рекреаційна зона, смт. Лугини, вул.Армійська, р. Жерев
- Рекреаційна зона, м. Коростишів, район парку, р. Тетерів
- Рекреаційна зона, с. Підлуби, р. Уборть
- Рекреаційна зона, смт. Ємільчине, р. Уборть
Закарпатська область
- Пляж "Бумеранг", с. Дейда, піщане озеро на місці колишнього кар'єру
- Вул. Окружна, м. Мукачеве, р. Латориця
- Парк Перемоги, м. Мукачеве, р. Латориця
- Вул. Валенберга, м. Мукачеве, р. Латориця
- Район монастіря, м. Мукачеве, р. Латориця
- Місце для купання "Залив", м. Перечин, р. Уж
- Місце для купання "Дичка", с. Ворочеве Перечинського району, р. Уж
- Урочище "Серцьова", смт. В.Березний, р. Уж
- Територія населеного пункту вул. Борканюка, смт. В.Березний, р. Уж
Запорізька область
- Громадський пляж "Центральний", м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, р-н бул. Шевченко, р. Дніпро
- Міський пляж "Сонячний", м. Енергодар, р.Дніпро
Київська область
- Рекреаційна зона, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, ставок
- Рекреаційна зона, м. Ірпінь, вул. ІІ лінія, р.Ірпінь
- Озеро Олесницьке, м. Бориспіль, оз.Олесницьке
- Озеро УМБ-17, м. Бориспіль
- Озеро мікрорайону "Нестерівка", м. Бориспіль, оз. Нестерівка
- Озеро "Княжицьке" м. Бориспіль оз. Княжицьке
- Річка Павлівка, с. Кийлів Бориспільський район
- Рекреаційна зона, м. Фастів, річка Унава
- Рекреаційна зона для відпочинку населення, м. Миронівка, вул. Захарченка, р. Росава
- Рекреаційна зона для відпочинку населення, смт. Рокитне, р. Рось
- Пляж "Центральний", м. Біла Церква, р.Рось
- Пляж мікрорайону "Вокзальна", м. Біла Церква, р. Рось
- Пляж Обухівської міської ради, с. Таценки, р. Стугна
- Міський пляж МР, м. Українка, р. Дніпро
- Міський пляж вул. Вишнева, м. Українка, р. Стугна
- Рекреаційна зона місця масового відпочинку, м. Тетіїв, р. Роська
- Рекреаційна зона, м. Васильків, р. Стугна
- Рекреаційна зона, смт. Гребінки, р. Протока
Київ
- Пляж "Дитячий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Золотий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Венеція", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Молодіжний", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Центральний", Гідропарк - на острові Труханів, Дніпровський р-н, р. Дніпро
- пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро
- Пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга
- Пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін
- Пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро
- Пляж "Вербний", Оболонський р-н, оз. Вербне
- Пляж "Пуща-Водиця" 5-7 лінія, Оболонський р-н, ставок на р. Горенка
- Пляж "Галерний", Голосіїївський р-н, р. Дніпро
Кіровоградська область
- Міський пляж на р. Інгулець в районі парку ім. Т.Г. Шевченка, м.Олександрія, р.Інгулець
- Пляж "Перемозький", мікрорайон Перемога, м. Олександрія, ставок
- Місце масового відпочинку та купання, район 8-ої школи, м. Олександрія, р. Березівка
- Місце масового відпочинку та купання, с. Звенигородка, р. Інгулець
- Місце відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища, с. Войнівка Олександрійський район, р. Інгулець
- Місце відпочинку та купання "Андрюшкин яр", м. Світловодськ, Кременчуцьке водосховище
- Місце відпочинку та купання "Власівський", смт.Власівка Світловодської міськради, р. Дніпро
- Світловодський міський пляж, м. Світловодськ, р. Дніпро
- Місце купання "Новомиколаївський пляж", м. Кропивницький, р. Інгул
- Місце купання та відпочинку, с.Петрово Знам'янський район, Петрівський ставок №1
- Місце купання та відпочинку, с.Новомиколаївка Знам'янський район, ставок
Луганська область
- Пляж ставка в р-ні ПАТ «Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду, м. Лисичанськ, ставок
- Зона рекреації, р-н човнової станції, м. Лисичанськ, р. Сіверський Донець
- Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Паркове
- Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте
- Пляж бази відпочинку "Клешня", м. Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Клешня
- Пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке", м. Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Кривеньке
- Зона рекреації, водосховище, м. Сватове, водосховище
- Зона рекреації, пр. Сніжний, м. Сватове, р. Красна
- Зона рекреації, вул. Першотравнева-Набережна, м. Сватове, р. Красна
- Зона рекреації, пл. Злагоди, м. Сватове, р. Красна
- Зона рекреації с. Бабичеве, Троїцький р-н, с. Бабичеве, водоймище с. Бабичеве
- Зона рекреації с. Демино-Олександрівка, Троїцький р-н, с. Демино-Олександрівка, водоймище
- Зона рекреації м. Кремінна, м. Кремінна, р. Красна
Львіська область
- Озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я", м. Золочів
Миколаївська область
- міський "Райдуга", м. Первомайськ, р. Південний Буг
- Пляж "Стрілка", м. Миколаїв, у парку "Перемога", р. Інгул
- Пляж "Чайка", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман
- Рекреаційна зона "Яхт-клуб", м. Миколаїв
Одеська область
- Рекреаційна зона, смт. Затока, центральний район, Чорне море
- Міський пляж, м. Чорноморськ, Чорне море
- б/в "Дружба", м. Чорноморськ, Чорне море
Полтавська область
- Пляж Шевченківського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
- Зона відпочинку по вул. Конституції, м. Горішні Плавні, р. Дніпро
- Зона відпочинку "затока Барбара", м. Горішні Плавні, р. Дніпро
- ММВ "Некрасово", м. Глобине, р. Сухий Омельник
- ММВ "Центральний", м. Глобине, р. Сухий Омельник
- ММВ "Мічуріна", м. Глобине, р. Сухий Омельник
- ММВ р. Сула, с. Липове
- ММВ Кременчуцьке водосховище, с. Пронозівка
- ММВ Кременчуцьке водосховище, смт.Градизьк
- ММВ р. Хорол с. Зубані, р. Хорол
- ММВ р. Псел, с. Манжелія, р. Псел
- Центральний міський пляж, м. Кременчук, р. Дніпро
- Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів, м. Кременчук, р. Сухий Кагамлик
- Місце відпочинку, м .Зінків, р. Ташань
- Місце для купання біля Більського мосту, Котелевський район, р. Ворскла
- 1км вище від Більського мосту, Котелевський район, р. Ворскла
Рівненська область
- Пляж на вул. Заводська, м. Здолбунів
- Місце масового відпочинку "Гідропарк", м. Здолбунів
- Пляж на вул. Старомильська, м. Здолбунів, р. Устя (Старомильське водосховище)
- Пляж ОП санаторію "Червона калина", с. Жобрин, р. Путилівка
- Пляж ТзОВ "Обароівінвест", с. Обарів Рівненський р-н
- Міський пляж, м. Рівне, оз. Б. Кут
- Прибережна смуга озера (пляж відсутній), с. Воронки
- Прибережна смуга (пляж відсутній), смт. Володимирець, басейн (штучний став)
- Район Водоймище, смт. Гоща, водоймище
- Місце масового відпочинку, м. Дубно, Річка Іква
- р. Замчисько, м. Костопіль
- Пляж м. Радивилова, штучний ставок
- Річка Слонівка
- Місце масового відпочинку , м. Вараш, р. Стир
Харківська область
- Дитячий пляж, м. Балаклія, р. Балаклійка
- Міський пляж, м. Балаклія, р. Ляхівка
- ПЗОВ "Олімпія", м. Балаклія, р. Ляхівка
- міський пляж, м. Красноград, р. Берестова
- с. Попівка Красноградський район, ставок
- смт. Зачепилівка, р. Берестова
Черкаська область
- Пляж "Соснівський", м. Черкаси, р. Дніпро
- Пляж "Соснівський-2", м. Черкаси, р. Дніпро
- Пляж "Пушкінський", м. Черкаси, р. Дніпро
- Пляж "Смілянський" , м. Черкаси, р. Дніпро
- ТОВ "Берег-2007", м.Черкаси, р. Дніпро
- Пляж "Рив’єра", м. Черкаси, р. Дніпро
- Пляж "Митницький", м. Черкаси, р. Дніпро
Чернівецька область
- Берег річки Дністра, с. Репуженці
Чернігівська область
- Місце відпочинку біля човнової станції, м. Чернігів, р. Десна
- Місце відпочинку біля "Парк-готелю "Чернігів", м. Чернігів, р. Десна
- Місце відпочинку біля пішохідного мосту, м. Чернігів, р. Десна
- Місце відпочинку ур. Ялівщина, м. Чернігів, р. Стрижень
Нагадаємо, в МОЗ повідомляли, що 154 пляжі, вода на яких є небезпечною для купання.
Зазначимо, згідно з даними Укргідрометцентру, 14 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +35.