МОЗ оновив список водоймів, в яких не рекомендується купатися

У воді на 164 українських пляжах виявлено понаднормативне мікробне забруднення

Вода на 164 українських пляжах є небезпечною для купання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

Так, Центр громадського здоров'я МОЗ України інформує про понаднормативне мікробне забруднення на 164 українських пляжах за результатами дослідження води 2-9 серпня.

У МОЗ опублікували оновлений список українських водойм, в яких не рекомендується купатись.

Вінницька область

Пляж "Хімік", м. Вінниця, р. Південний Буг

Пляж "Гонти" , м. Вінниця, р. Південний Буг

Пляж "Центральний", м. Вінниця, р. Південний Буг

Рекреаційна зона "Вишенське озеро", м. Вінниця, відкрита водойма

Рекреаційна зона м. Бершадь, р. Дохно

Рекреаційна зона м. Бершадь р. Берладинка

Рекреаційна зона місце відпочинку м. Іллінці р. Соб

Рекреаційна зона "Вареник", м. Гайсин, р. Соб

Рекреаційна зона смт. Копайгород, Барський район, р. Немія

Рекреаційна зона парку відпочинку ім.Т.Шевченка, м. Хмільник, р. П. Буг

Рекреаційна зона біля рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс", м. Хмільник, р. П. Буг

Рекреаційна зона, м. Іллінці , р. Соб

Волинська область

Міський пляж, м. Ковель, р. Турія

Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище

Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі , ставок

Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ

Дніпропетровька область

КЗК "Парк культури та відпочинку Придніпровський", м. Дніпро, Самарський район, р. Дніпро

Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева, м. Кривий Ріг, Центрально-міський район, р.Інгулець

Пляж на ставку на території ж/м ПАТ "Південний ГЗК", м. Кривий Ріг, Інгулецький район

Пляж на ставку по вул. Маршака, м. Кривий Ріг, Тернівський район, ставок

Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережна,10 (у районі річкового порту), м. Кам'янське, річка Дніпро

Пляж КП "Житловик" по вул. Набережна, м. Верхньодніпровськ, Дніпродзержинське водосховище

Пляж КП "Дніпровець" по вул. Горького, смт. Дніпровське, Дніпродзержинське водосховище

Зона відпочинку, м. Підгороднє, р. Кільчень

Донецька область

Міський пляж "Центральний", м.Маріуполь, Азовське море

Пляж громадський с. Юріївка , Азовське море

Пляж громадський Урзуфської сільської ради, с. Урзуф, Азовське море

Пляж "Казка озера", м. Лиман, Голубі озера

Пляж кафе "Бомбей", с. Щурово, р. Сіверський Донець

Житомирська область

Міський пляж, м.Коростень, р.Уж

Рекреаційна зона, м. Житомир (р-н Польова), водойма на місці колишнього кар’єру

Рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулоку Чехова, м. Новоград-Волинський, р. Смолка

Рекреаційна зона, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, місце злиття р. Смолки з р. Случ

Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Грушевського, р. Уж

Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Древлянська, р. Уж

Рекреаційна зона, с. Мирославка, Бердичівський район, р. Гнилоп’ять

Рекреаційна зона, с. Скраглівка, Бердичівський район, ставок

Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок «Шандора»

Рекреаційна зона, смт. Лугини, вул.Армійська, р. Жерев

Рекреаційна зона, м. Коростишів, район парку, р. Тетерів

Рекреаційна зона, с. Підлуби, р. Уборть

Рекреаційна зона, смт. Ємільчине, р. Уборть

Закарпатська область

Пляж "Бумеранг", с. Дейда, піщане озеро на місці колишнього кар'єру

Вул. Окружна, м. Мукачеве, р. Латориця

Парк Перемоги, м. Мукачеве, р. Латориця

Вул. Валенберга, м. Мукачеве, р. Латориця

Район монастіря, м. Мукачеве, р. Латориця

Місце для купання "Залив", м. Перечин, р. Уж

Місце для купання "Дичка", с. Ворочеве Перечинського району, р. Уж

Урочище "Серцьова", смт. В.Березний, р. Уж

Територія населеного пункту вул. Борканюка, смт. В.Березний, р. Уж

Запорізька область

Громадський пляж "Центральний", м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, р-н бул. Шевченко, р. Дніпро

Міський пляж "Сонячний", м. Енергодар, р.Дніпро

Київська область

Рекреаційна зона, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, ставок

Рекреаційна зона, м. Ірпінь, вул. ІІ лінія, р.Ірпінь

Озеро Олесницьке, м. Бориспіль, оз.Олесницьке

Озеро УМБ-17, м. Бориспіль

Озеро мікрорайону "Нестерівка", м. Бориспіль, оз. Нестерівка

Озеро "Княжицьке" м. Бориспіль оз. Княжицьке

Річка Павлівка, с. Кийлів Бориспільський район

Рекреаційна зона, м. Фастів, річка Унава

Рекреаційна зона для відпочинку населення, м. Миронівка, вул. Захарченка, р. Росава

Рекреаційна зона для відпочинку населення, смт. Рокитне, р. Рось

Пляж "Центральний", м. Біла Церква, р.Рось

Пляж мікрорайону "Вокзальна", м. Біла Церква, р. Рось

Пляж Обухівської міської ради, с. Таценки, р. Стугна

Міський пляж МР, м. Українка, р. Дніпро

Міський пляж вул. Вишнева, м. Українка, р. Стугна

Рекреаційна зона місця масового відпочинку, м. Тетіїв, р. Роська

Рекреаційна зона, м. Васильків, р. Стугна

Рекреаційна зона, смт. Гребінки, р. Протока

Київ

Пляж "Дитячий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Золотий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Венеція", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Молодіжний", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Центральний", Гідропарк - на острові Труханів, Дніпровський р-н, р. Дніпро

пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро

Пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга

Пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін

Пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро

Пляж "Вербний", Оболонський р-н, оз. Вербне

Пляж "Пуща-Водиця" 5-7 лінія, Оболонський р-н, ставок на р. Горенка

Пляж "Галерний", Голосіїївський р-н, р. Дніпро

Кіровоградська область

Міський пляж на р. Інгулець в районі парку ім. Т.Г. Шевченка, м.Олександрія, р.Інгулець

Пляж "Перемозький", мікрорайон Перемога, м. Олександрія, ставок

Місце масового відпочинку та купання, район 8-ої школи, м. Олександрія, р. Березівка

Місце масового відпочинку та купання, с. Звенигородка, р. Інгулець

Місце відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища, с. Войнівка Олександрійський район, р. Інгулець

Місце відпочинку та купання "Андрюшкин яр", м. Світловодськ, Кременчуцьке водосховище

Місце відпочинку та купання "Власівський", смт.Власівка Світловодської міськради, р. Дніпро

Світловодський міський пляж, м. Світловодськ, р. Дніпро

Місце купання "Новомиколаївський пляж", м. Кропивницький, р. Інгул

Місце купання та відпочинку, с.Петрово Знам'янський район, Петрівський ставок №1

Місце купання та відпочинку, с.Новомиколаївка Знам'янський район, ставок

Луганська область

Пляж ставка в р-ні ПАТ «Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду, м. Лисичанськ, ставок

Зона рекреації, р-н човнової станції, м. Лисичанськ, р. Сіверський Донець

Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Паркове

Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте

Пляж бази відпочинку "Клешня", м. Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Клешня

Пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке", м. Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Кривеньке

Зона рекреації, водосховище, м. Сватове, водосховище

Зона рекреації, пр. Сніжний, м. Сватове, р. Красна

Зона рекреації, вул. Першотравнева-Набережна, м. Сватове, р. Красна

Зона рекреації, пл. Злагоди, м. Сватове, р. Красна

Зона рекреації с. Бабичеве, Троїцький р-н, с. Бабичеве, водоймище с. Бабичеве

Зона рекреації с. Демино-Олександрівка, Троїцький р-н, с. Демино-Олександрівка, водоймище

Зона рекреації м. Кремінна, м. Кремінна, р. Красна

Львіська область

Озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я", м. Золочів

Миколаївська область

міський "Райдуга", м. Первомайськ, р. Південний Буг

Пляж "Стрілка", м. Миколаїв, у парку "Перемога", р. Інгул

Пляж "Чайка", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман

Рекреаційна зона "Яхт-клуб", м. Миколаїв

Одеська область

Рекреаційна зона, смт. Затока, центральний район, Чорне море

Міський пляж, м. Чорноморськ, Чорне море

б/в "Дружба", м. Чорноморськ, Чорне море

Полтавська область

Пляж Шевченківського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла

Зона відпочинку по вул. Конституції, м. Горішні Плавні, р. Дніпро

Зона відпочинку "затока Барбара", м. Горішні Плавні, р. Дніпро

ММВ "Некрасово", м. Глобине, р. Сухий Омельник

ММВ "Центральний", м. Глобине, р. Сухий Омельник

ММВ "Мічуріна", м. Глобине, р. Сухий Омельник

ММВ р. Сула, с. Липове

ММВ Кременчуцьке водосховище, с. Пронозівка

ММВ Кременчуцьке водосховище, смт.Градизьк

ММВ р. Хорол с. Зубані, р. Хорол

ММВ р. Псел, с. Манжелія, р. Псел

Центральний міський пляж, м. Кременчук, р. Дніпро

Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів, м. Кременчук, р. Сухий Кагамлик

Місце відпочинку, м .Зінків, р. Ташань

Місце для купання біля Більського мосту, Котелевський район, р. Ворскла

1км вище від Більського мосту, Котелевський район, р. Ворскла

Рівненська область

Пляж на вул. Заводська, м. Здолбунів

Місце масового відпочинку "Гідропарк", м. Здолбунів

Пляж на вул. Старомильська, м. Здолбунів, р. Устя (Старомильське водосховище)

Пляж ОП санаторію "Червона калина", с. Жобрин, р. Путилівка

Пляж ТзОВ "Обароівінвест", с. Обарів Рівненський р-н

Міський пляж, м. Рівне, оз. Б. Кут

Прибережна смуга озера (пляж відсутній), с. Воронки

Прибережна смуга (пляж відсутній), смт. Володимирець, басейн (штучний став)

Район Водоймище, смт. Гоща, водоймище

Місце масового відпочинку, м. Дубно, Річка Іква

р. Замчисько, м. Костопіль

Пляж м. Радивилова, штучний ставок

Річка Слонівка

Місце масового відпочинку , м. Вараш, р. Стир

Харківська область

Дитячий пляж, м. Балаклія, р. Балаклійка

Міський пляж, м. Балаклія, р. Ляхівка

ПЗОВ "Олімпія", м. Балаклія, р. Ляхівка

міський пляж, м. Красноград, р. Берестова

с. Попівка Красноградський район, ставок

смт. Зачепилівка, р. Берестова

Черкаська область

Пляж "Соснівський", м. Черкаси, р. Дніпро

Пляж "Соснівський-2", м. Черкаси, р. Дніпро

Пляж "Пушкінський", м. Черкаси, р. Дніпро

Пляж "Смілянський" , м. Черкаси, р. Дніпро

ТОВ "Берег-2007", м.Черкаси, р. Дніпро

Пляж "Рив’єра", м. Черкаси, р. Дніпро

Пляж "Митницький", м. Черкаси, р. Дніпро

Чернівецька область

Берег річки Дністра, с. Репуженці

Чернігівська область

Місце відпочинку біля човнової станції, м. Чернігів, р. Десна

Місце відпочинку біля "Парк-готелю "Чернігів", м. Чернігів, р. Десна

Місце відпочинку біля пішохідного мосту, м. Чернігів, р. Десна

Місце відпочинку ур. Ялівщина, м. Чернігів, р. Стрижень

Нагадаємо, в МОЗ повідомляли, що 154 пляжі, вода на яких є небезпечною для купання.

Зазначимо, згідно з даними Укргідрометцентру, 14 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +35.