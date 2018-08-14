МОЗ оновив список водоймів, в яких не рекомендується купатися

Новини Суспільство 14.08.2018 - 12:07
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

У воді на 164 українських пляжах виявлено понаднормативне мікробне забруднення

Вода на 164 українських пляжах є небезпечною для купання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

Так, Центр громадського здоров'я МОЗ України інформує про понаднормативне мікробне забруднення на 164 українських пляжах за результатами дослідження води 2-9 серпня.

У МОЗ опублікували оновлений список українських водойм, в яких не рекомендується купатись.

Вінницька область

  • Пляж "Хімік", м. Вінниця, р. Південний Буг
  • Пляж "Гонти" , м. Вінниця, р. Південний Буг
  • Пляж "Центральний", м. Вінниця, р. Південний Буг
  • Рекреаційна зона "Вишенське озеро", м. Вінниця, відкрита водойма
  • Рекреаційна зона м. Бершадь, р. Дохно
  • Рекреаційна зона м. Бершадь р. Берладинка
  • Рекреаційна зона місце відпочинку м. Іллінці р. Соб
  • Рекреаційна зона "Вареник", м. Гайсин, р. Соб
  • Рекреаційна зона смт. Копайгород, Барський район, р. Немія
  • Рекреаційна зона парку відпочинку ім.Т.Шевченка, м. Хмільник, р. П. Буг
  • Рекреаційна зона біля рятувального посту КП "Хмільниккомунсервіс", м. Хмільник, р. П. Буг
  • Рекреаційна зона, м. Іллінці , р. Соб

Волинська область

  • Міський пляж, м. Ковель, р. Турія
  • Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище
  • Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі , ставок
  • Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ

Дніпропетровька область

  • КЗК "Парк культури та відпочинку Придніпровський", м. Дніпро, Самарський район, р. Дніпро
  • Пляж в парку ім. Ф. Мершавцева, м. Кривий Ріг, Центрально-міський район, р.Інгулець
  • Пляж на ставку на території ж/м ПАТ "Південний ГЗК", м. Кривий Ріг, Інгулецький район
  • Пляж на ставку по вул. Маршака, м. Кривий Ріг, Тернівський район, ставок
  • Правобережна зона відпочинку в районі вул. Набережна,10 (у районі річкового порту), м. Кам'янське, річка Дніпро
  • Пляж КП "Житловик" по вул. Набережна, м. Верхньодніпровськ, Дніпродзержинське водосховище
  • Пляж КП "Дніпровець" по вул. Горького, смт. Дніпровське, Дніпродзержинське водосховище
  • Зона відпочинку, м. Підгороднє, р. Кільчень

Донецька область

  • Міський пляж "Центральний", м.Маріуполь, Азовське море
  • Пляж громадський с. Юріївка , Азовське море
  • Пляж громадський Урзуфської сільської ради, с. Урзуф, Азовське море
  • Пляж "Казка озера", м. Лиман, Голубі озера
  • Пляж кафе "Бомбей", с. Щурово, р. Сіверський Донець

Житомирська область

  • Міський пляж, м.Коростень, р.Уж
  • Рекреаційна зона, м. Житомир (р-н Польова), водойма на місці колишнього кар’єру
  • Рекреаційна зона "Провалка" по 3-му провулоку Чехова, м. Новоград-Волинський, р. Смолка
  • Рекреаційна зона, м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана Сагайдачного, місце злиття р. Смолки з р. Случ
  • Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Грушевського, р. Уж
  • Рекреаційна зона, м. Коростень, вул. Древлянська, р. Уж
  • Рекреаційна зона, с. Мирославка, Бердичівський район, р. Гнилоп’ять
  • Рекреаційна зона, с. Скраглівка, Бердичівський район, ставок
  • Рекреаційна зона, м. Бердичів, ставок «Шандора»
  • Рекреаційна зона, смт. Лугини, вул.Армійська, р. Жерев
  • Рекреаційна зона, м. Коростишів, район парку, р. Тетерів
  • Рекреаційна зона, с. Підлуби, р. Уборть
  • Рекреаційна зона, смт. Ємільчине, р. Уборть

Закарпатська область

  • Пляж "Бумеранг", с. Дейда, піщане озеро на місці колишнього кар'єру
  • Вул. Окружна, м. Мукачеве, р. Латориця
  • Парк Перемоги, м. Мукачеве, р. Латориця
  • Вул. Валенберга, м. Мукачеве, р. Латориця
  • Район монастіря, м. Мукачеве, р. Латориця
  • Місце для купання "Залив", м. Перечин, р. Уж
  • Місце для купання "Дичка", с. Ворочеве Перечинського району, р. Уж
  • Урочище "Серцьова", смт. В.Березний, р. Уж
  • Територія населеного пункту вул. Борканюка, смт. В.Березний, р. Уж

Запорізька область

  • Громадський пляж "Центральний", м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, р-н бул. Шевченко, р. Дніпро
  • Міський пляж "Сонячний", м. Енергодар, р.Дніпро

Київська область

  • Рекреаційна зона, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, ставок
  • Рекреаційна зона, м. Ірпінь, вул. ІІ лінія, р.Ірпінь
  • Озеро Олесницьке, м. Бориспіль, оз.Олесницьке
  • Озеро УМБ-17, м. Бориспіль
  • Озеро мікрорайону "Нестерівка", м. Бориспіль, оз. Нестерівка
  • Озеро "Княжицьке" м. Бориспіль оз. Княжицьке
  • Річка Павлівка, с. Кийлів Бориспільський район
  • Рекреаційна зона, м. Фастів, річка Унава
  • Рекреаційна зона для відпочинку населення, м. Миронівка, вул. Захарченка, р. Росава
  • Рекреаційна зона для відпочинку населення, смт. Рокитне, р. Рось
  • Пляж "Центральний", м. Біла Церква, р.Рось
  • Пляж мікрорайону "Вокзальна", м. Біла Церква, р. Рось
  • Пляж Обухівської міської ради, с. Таценки, р. Стугна
  • Міський пляж МР, м. Українка, р. Дніпро
  • Міський пляж вул. Вишнева, м. Українка, р. Стугна
  • Рекреаційна зона місця масового відпочинку, м. Тетіїв, р. Роська
  • Рекреаційна зона, м. Васильків, р. Стугна
  • Рекреаційна зона, смт. Гребінки, р. Протока

Київ                                                                                            

  • Пляж "Дитячий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Золотий", Гідропарк - на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Венеція", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Молодіжний", Гідропарк - на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Центральний", Гідропарк - на острові Труханів, Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро
  • Пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга
  • Пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін
  • Пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро
  • Пляж "Вербний", Оболонський р-н, оз. Вербне
  • Пляж "Пуща-Водиця" 5-7 лінія, Оболонський р-н, ставок на р. Горенка
  • Пляж "Галерний", Голосіїївський р-н, р. Дніпро

Кіровоградська область

  • Міський пляж на р. Інгулець в районі парку ім. Т.Г. Шевченка, м.Олександрія, р.Інгулець
  • Пляж "Перемозький", мікрорайон Перемога, м. Олександрія, ставок
  • Місце масового відпочинку та купання, район 8-ої школи, м. Олександрія, р. Березівка
  • Місце масового відпочинку та купання, с. Звенигородка, р. Інгулець
  • Місце відпочинку та купання в районі Войнівського водосховища, с. Войнівка Олександрійський район, р. Інгулець
  • Місце відпочинку та купання "Андрюшкин яр", м. Світловодськ, Кременчуцьке водосховище
  • Місце відпочинку та купання "Власівський", смт.Власівка Світловодської міськради, р. Дніпро
  • Світловодський міський пляж, м. Світловодськ, р. Дніпро
  •  Місце купання "Новомиколаївський пляж", м. Кропивницький, р. Інгул
  • Місце купання та відпочинку, с.Петрово Знам'янський район, Петрівський ставок №1
  • Місце купання та відпочинку, с.Новомиколаївка Знам'янський район, ставок

Луганська область

  • Пляж ставка в р-ні ПАТ «Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду, м. Лисичанськ, ставок
  • Зона рекреації, р-н човнової станції, м. Лисичанськ, р. Сіверський Донець
  • Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Паркове
  • Міський пляж, м. Сєвєродонецьк, озеро Чисте
  • Пляж бази відпочинку "Клешня", м. Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Клешня
  • Пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке", м. Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, озеро Кривеньке
  • Зона рекреації, водосховище, м. Сватове, водосховище
  • Зона рекреації, пр. Сніжний, м. Сватове, р. Красна
  • Зона рекреації, вул. Першотравнева-Набережна, м. Сватове, р. Красна
  • Зона рекреації, пл. Злагоди, м. Сватове, р. Красна
  • Зона рекреації с. Бабичеве, Троїцький р-н, с. Бабичеве, водоймище с. Бабичеве
  • Зона рекреації с. Демино-Олександрівка, Троїцький р-н, с. Демино-Олександрівка, водоймище
  • Зона рекреації м. Кремінна, м. Кремінна, р. Красна

Львіська область

  • Озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я", м. Золочів

Миколаївська область

  • міський "Райдуга", м. Первомайськ, р. Південний Буг
  • Пляж "Стрілка", м. Миколаїв, у парку "Перемога", р. Інгул
  • Пляж "Чайка", м. Миколаїв, Дніпро-Бугський лиман
  • Рекреаційна зона "Яхт-клуб", м. Миколаїв

Одеська область

  • Рекреаційна зона, смт. Затока, центральний район, Чорне море
  • Міський пляж, м. Чорноморськ, Чорне море
  • б/в "Дружба", м. Чорноморськ, Чорне море

Полтавська область

  • Пляж Шевченківського р-ну, м. Полтава, р. Ворскла
  • Зона відпочинку по вул. Конституції, м. Горішні Плавні, р. Дніпро
  • Зона відпочинку "затока Барбара", м. Горішні Плавні, р. Дніпро
  • ММВ "Некрасово", м. Глобине, р. Сухий Омельник
  • ММВ "Центральний", м. Глобине, р. Сухий Омельник
  • ММВ "Мічуріна", м. Глобине, р. Сухий Омельник
  • ММВ р. Сула, с. Липове
  • ММВ Кременчуцьке водосховище, с. Пронозівка
  • ММВ Кременчуцьке водосховище, смт.Градизьк
  • ММВ р. Хорол с. Зубані, р. Хорол
  • ММВ р. Псел, с. Манжелія, р. Псел
  • Центральний міський пляж, м. Кременчук, р. Дніпро
  • Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів, м. Кременчук, р. Сухий Кагамлик
  • Місце відпочинку, м .Зінків, р. Ташань
  • Місце для купання біля Більського мосту, Котелевський район, р. Ворскла
  • 1км вище від Більського мосту, Котелевський район, р. Ворскла

Рівненська область

  • Пляж на вул. Заводська, м. Здолбунів
  • Місце масового відпочинку "Гідропарк", м. Здолбунів
  • Пляж на вул. Старомильська, м. Здолбунів, р. Устя (Старомильське водосховище)
  • Пляж ОП санаторію "Червона калина", с. Жобрин, р. Путилівка
  • Пляж ТзОВ "Обароівінвест", с. Обарів Рівненський р-н
  • Міський пляж, м. Рівне, оз. Б. Кут
  • Прибережна смуга озера (пляж відсутній), с. Воронки
  • Прибережна смуга (пляж відсутній), смт. Володимирець, басейн (штучний став)
  • Район Водоймище, смт. Гоща, водоймище
  • Місце масового відпочинку, м. Дубно, Річка Іква
  • р. Замчисько, м. Костопіль
  • Пляж м. Радивилова, штучний ставок
  • Річка Слонівка
  • Місце масового відпочинку , м. Вараш, р. Стир

Харківська область

  • Дитячий пляж, м. Балаклія, р. Балаклійка
  • Міський пляж, м. Балаклія, р. Ляхівка
  • ПЗОВ "Олімпія", м. Балаклія, р. Ляхівка
  • міський пляж, м. Красноград, р. Берестова
  • с. Попівка Красноградський район, ставок
  • смт. Зачепилівка, р. Берестова

Черкаська область

  • Пляж "Соснівський", м. Черкаси, р. Дніпро
  • Пляж "Соснівський-2", м. Черкаси, р. Дніпро
  • Пляж "Пушкінський", м. Черкаси, р. Дніпро
  • Пляж "Смілянський" , м. Черкаси, р. Дніпро
  • ТОВ "Берег-2007", м.Черкаси, р. Дніпро
  • Пляж "Рив’єра", м. Черкаси, р. Дніпро
  • Пляж "Митницький", м. Черкаси, р. Дніпро

Чернівецька область

  • Берег річки Дністра, с. Репуженці

Чернігівська область

  • Місце відпочинку біля човнової станції, м. Чернігів, р. Десна
  • Місце відпочинку біля "Парк-готелю "Чернігів", м. Чернігів, р. Десна
  • Місце відпочинку біля пішохідного мосту, м. Чернігів, р. Десна
  • Місце відпочинку ур. Ялівщина, м. Чернігів, р. Стрижень

Нагадаємо, в МОЗ повідомляли, що 154 пляжі, вода на яких є небезпечною для купання.

Зазначимо, згідно з даними Укргідрометцентру, 14 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +35.

МОЗ опублікувало список водойм, в яких не рекомендують купатись
Теги:  Мінстерство охорони здоров'я України,  вода,  пляж,  загрязнение воздуха  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС