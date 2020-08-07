Минздрав обновил список областей, которым запрещено ослаблять карантин

Карантин в Украине не готовы ослабить девять областей. В этих регионах превышены показатели Министерства здравоохранения.

Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.

По сравнению с прошлым днем, улучшение эпидемической ситуации позволило Закарпатской и Хмельницкой областям смягчить карантинные ограничения. В то же время, в список попала Николаевская область, динамика выявления заболевших коронавирусом там превышена в 4 раза.

По состоянию на 7 августа карантин не готовы смягчать:

Волынская область (выявление 15,84% при норме меньше 11);

Житомирская область (выявление 13,06%);

Ивано-Франковская область (выявление 18,78% и динамика 24,81% при норме меньше 10);

Николаевская область (динамика 41,80%)

Одесская область (динамика 33,14%);

Ровенская область (выявление 15,56%);

Харьковская область (выявление 16,15% и динамика 36,71%);

Черновицкая область (загруженность коек 55,88% при норме меньше 50%, выявление 19,28% и динамика 48,43%);

Черниговская область (выявление 11,32%).

Фото: эпидемическая ситуация в регионах на 7 августа (moz.gov.ua)

Напомним, сегодня в Украине зарегистрировали самое большое с начала пандемии количество заболевших коронавирусом.

Сегодня также Кабмин обновил список карантинных зон: в "красную" попали Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.