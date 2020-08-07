ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минздрав обновил список областей, которым запрещено ослаблять карантин

Украина, Пятница 07 августа 2020 20:00
Минздрав обновил список областей, которым запрещено ослаблять карантин
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Из списка исключили Закарпатскую и Хмельницкую области, добавилась Николаевская область

Карантин в Украине не готовы ослабить девять областей. В этих регионах превышены показатели Министерства здравоохранения.

Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.

По сравнению с прошлым днем, улучшение эпидемической ситуации позволило Закарпатской и Хмельницкой областям смягчить карантинные ограничения. В то же время, в список попала Николаевская область, динамика выявления заболевших коронавирусом там превышена в 4 раза.

По состоянию на 7 августа карантин не готовы смягчать:

  • Волынская область (выявление 15,84% при норме меньше 11);
  • Житомирская область (выявление 13,06%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 18,78% и динамика 24,81% при норме меньше 10);
  • Николаевская область (динамика 41,80%)
  • Одесская область (динамика 33,14%);
  • Ровенская область (выявление 15,56%);
  • Харьковская область (выявление 16,15% и динамика 36,71%);
  • Черновицкая область (загруженность коек 55,88% при норме меньше 50%, выявление 19,28% и динамика 48,43%);
  • Черниговская область (выявление 11,32%).Минздрав обновил список областей, которым запрещено ослаблять карантин

Фото: эпидемическая ситуация в регионах на 7 августа (moz.gov.ua)

Напомним, сегодня в Украине зарегистрировали самое большое с начала пандемии количество заболевших коронавирусом.

Сегодня также Кабмин обновил список карантинных зон: в "красную" попали Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины карантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь