Минздрав обновил список областей, которым запрещено ослаблять карантин

Из списка исключили Закарпатскую и Хмельницкую области, добавилась Николаевская область
Карантин в Украине не готовы ослабить девять областей. В этих регионах превышены показатели Министерства здравоохранения.
Соответствующие данные обнародовали в Минздраве.
По сравнению с прошлым днем, улучшение эпидемической ситуации позволило Закарпатской и Хмельницкой областям смягчить карантинные ограничения. В то же время, в список попала Николаевская область, динамика выявления заболевших коронавирусом там превышена в 4 раза.
По состоянию на 7 августа карантин не готовы смягчать:
Фото: эпидемическая ситуация в регионах на 7 августа (moz.gov.ua)
Напомним, сегодня в Украине зарегистрировали самое большое с начала пандемии количество заболевших коронавирусом.
Сегодня также Кабмин обновил список карантинных зон: в "красную" попали Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области.