МОЗ оновив список областей, яким заборонено послаблювати карантин

Зі списку виключили Закарпатську та Хмельницьку області, додалася Миколаївська область
Карантин в Україні не готові послабити дев'ять областей. У цих регіонах перевищені показники Міністерства охорони здоров'я.
Відповідні дані оприлюднили у МОЗ.
У порівнянні з минулим днем, поліпшення епідемічної ситуації дозволило Закарпатській і Хмельницькій областям пом'якшити карантинні обмеження. Водночас, у список потрапила Миколаївська область, динаміка виявлення хворих коронавірусом там перевищена в 4 рази.
Станом на 7 серпня карантин не готові пом'якшувати:
Фото: епідемічна ситуація в регіонах на 7 серпня (moz.gov.ua)
Нагадаємо, сьогодні в Україні зареєстрували найбільшу з початку пандемії кількість хворих коронавірусом.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін оновив список карантинних зон: в "червону" потрапили Костопільський район Рівненської та Кіцманський район Чернівецької області.