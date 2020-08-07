МОЗ оновив список областей, яким заборонено послаблювати карантин

Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

Зі списку виключили Закарпатську та Хмельницьку області, додалася Миколаївська область

Карантин в Україні не готові послабити дев'ять областей. У цих регіонах перевищені показники Міністерства охорони здоров'я.

Відповідні дані оприлюднили у МОЗ.

У порівнянні з минулим днем, поліпшення епідемічної ситуації дозволило Закарпатській і Хмельницькій областям пом'якшити карантинні обмеження. Водночас, у список потрапила Миколаївська область, динаміка виявлення хворих коронавірусом там перевищена в 4 рази.

Станом на 7 серпня карантин не готові пом'якшувати:

Волинська область (виявлення 15,84% при нормі менше 11);

Житомирська область (виявлення 13,06%);

Івано-Франківська область (виявлення 18,78% і динаміка 24,81% при нормі менше 10);

Миколаївська область (динаміка 41,80%)

Одеська область (динаміка 33,14%);

Рівненська область (виявлення 15,56%);

Харківська область (виявлення 16,15% і динаміка 36,71%);

Чернівецька область (завантаженість ліжок 55,88% при нормі менше 50%, виявлення 19,28% і динаміка 48,43%);

Чернігівська область (виявлення 11,32%).

Фото: епідемічна ситуація в регіонах на 7 серпня (moz.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Україні зареєстрували найбільшу з початку пандемії кількість хворих коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін оновив список карантинних зон: в "червону" потрапили Костопільський район Рівненської та Кіцманський район Чернівецької області.