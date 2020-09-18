ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минздрав обновил протокол лечения коронавируса: что изменилось

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые дают помощь пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава.

"Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", - заявил он.

Самые читаемые новости

Основными изменениями стали: внесение расширения использования глюкокортикоидов, определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии.

Также внесены дополнения протоколов подходами к противомикробной терапии, конкретизированы показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больным.

Напомним, Кабинет министров упростил ввоз на территорию Украины четырех лекарств для лечения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта: в начале августа КМУ зарегистрировал в ВР соответствующий законопроект №3948.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинылечениеКоронавирус