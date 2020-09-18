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В Украине 3228 новых заражений коронавирусом

Киев, Пятница 18 сентября 2020 08:43
В Украине 3228 новых заражений коронавирусом
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине суточный прирост заражения коронавирусом остается на высоком уровне, за сутки заразились еще 3228 человек. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, сегодняшняя статистика по новым случаях COVID-19 только на 356 случаев меньше вчерашнего антирекорда.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация сейчас в Харьковской области (+349), хотя список по общему количеству зараженных возглавляет Киев (+291). Также сложная ситуация в Одесской области (+322) и Тернопольской области (+311).

Сейчас в Украине 169 472 подтвержденных случаев COVID-19, 3468 смертей (+68), 75 486 (+1 573) выздоровлений.

Отметим, каждый четверг в Украине принимают решение по обновлению карантинного зонирования. Впрочем, вчера этого так и не произошло. Также до сих пор не опубликованы новые требования к принятию решения по зонам карантина.

В Минздраве прогнозируют, что в Украине ожидается стремительный рост заболевания коронавирусом.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины прогнозировали до конца октября будет 360 тысяч больных коронавирусом.

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