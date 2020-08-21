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Словения внесла Украину в "красную зону"

Словения, Пятница 21 августа 2020 09:20
Словения внесла Украину в "красную зону"
Фото: турист (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

При въезде украинцам необходимо будет пройти обязательную самоизоляцию

Правительство Словении внесло Украину в список стран "красной зоны". В связи с этим все въезжающие в страну из Украины должны будут пройти обязательную самоизоляцию.

Обновленный список стран "красной зоны" был опубликован на сайте правительства Словении.

Отмечается, что новые правила вступают в силу с 21 августа. Таким образом, все туристы из Украины должны будут пройти 14-днейвную самоизоляцию. Исключением служат лишь те лица, которые имеют вид на жительство в Словении, или владеют недвижимостью.

Всего в списке "красной зоны" Словении находятся 74 страны, среди которых также Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Израиль и другие.

Напомним, Словения является одной из 42 стран, которые открыты для въезда украинцев.

При этом Словения находится в "зеленом списке" стран для Украины, что дает возможность приезжим не проходить двухнедельную самоизоляцию.

Также РБК-Украина писало, что с 1 сентября Египет вводит дополнительные ограничения для туристов, при въезде необходимо будет иметь при себе негативный ПЦР-тест на коронавирус.

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