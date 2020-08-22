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МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19: список

Київ, Субота 22 серпня 2020 14:53
МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19: список
Фото: МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" (freepik com)
Автор: РБК-Україна

Україна потрапила в "зелену зону"

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі значним поширенням COVID-19. У "червоній зоні" виявилися 65 держав.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Серед країн "червоної зони" - Сполучені Штати, Іспанія, Румунія, Албанія і Монако.

У країни "зеленої зони" увійшли Росія, Франція, Сербія, Хорватія, Болгарія, Швеція та інші. Також в цю зону увійшла і Україна.

Згідно з оновленими даними, з "червоної зони" були виключені Росія, Молдова, Білорусь, Франція, Єгипет, Болгарія, Чехія.

Зазначимо, якщо чоловік приїхав з країни "зеленої зони", то йому самоізоляція або обсервація не потрібні. Якщо ж з "червоної зони", то вищевказані дії потрібно виконати.

Обов'язковою умовою для іноземців є наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, Словенія внесла Україну в "червону зону".

Крім того, з 1 вересня Єгипет вводить додаткові обмеження для туристів, при в'їзді необхідно буде мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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