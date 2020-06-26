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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19: список

Новости » Коронавирус     26.06.2020 - 15:24
Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по COVID-19: список
Фото: Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" (freepik com)

Украина попала в "красную зону"

Министерство здравоохранения обновило список стран со значительным распространением COVID-19. В "красной зоне" оказались 54 государства.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Странами с широким распространением COVID-19 считаются те, в которых количество активных случаев заражения составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.

Среди стран "красной" зоны - Соединенные Штаты, Бельгия, Россия, Португалия, Франция, Израиль, Канада, Египет, Молдова, Испания, Швеция и Великобритания.

По обновленным данным, Украина также попала в "красную зону". Показатель на 100 тысяч населения - 50,6 случаев.

Напомним, Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 1 августа.

Кроме того, Грузия продлила запрет на международное авиасообщение.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинытуризмКоронавирус
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